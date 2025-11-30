Charles Leclerc kijkt terug op een teleurstellende kwalificatie in Qatar. De Monegask wist, in tegenstelling tot teamgenoot Lewis Hamilton, door te stoten naar Q2, maar kwam in de laatste kwalificatiesessie tekort; hij slaagde er niet in de koplopers te volgen en strandde op P10. Leclerc moest ruim één seconde toegeven op de tijd van polesitter Oscar Piastri. De Ferrari-coureur spreekt nu al van een ‘ongelooflijk moeilijk’ weekend.

Leclerc worstelt al de hele week met de bestuurbaarheid van zijn Ferrari. In Q3 ging zijn SF-25 zelfs in de rondte, waardoor hij niet meer kon meedingen naar de topposities. Voorlopig heeft hij weinig vertrouwen dat de problemen voor de race worden opgelost. De media vroegen hem na afloop zijn kwalificatie samen te vatten. “Ongelooflijk moeilijke dag, ongelooflijk moeilijk weekend”, reageerde de Monegask verslagen. “Ik weet echt niet wat ik moet zeggen.”

‘Zit nul tempo in deze auto’

“Het is enorm moeilijk geweest om deze auto op de baan te houden”, vervolgde hij. “Ik doe er alles aan om het onderste uit de kan te halen, maar op dit moment is dit echt het hoogst haalbare. Het is frustrerend. Ik kan alleen maar resetten en proberen gemotiveerd terug te keren; misschien kan ik dan iets speciaals doen. Maar ben ik optimistisch voor morgen? Nee, en dat gebeurt vrij zelden.” Volgens Leclerc ontbreekt het de Ferrari simpelweg aan tempo: “Normaal gesproken ben ik erg optimistisch, maar dit weekend zit er gewoon nul snelheid in de auto.”

Hij sluit af met een flinke dosis realisme. “Ik hoop dat het in de race beter gaat, maar niets wat ik tot nu toe met deze auto heb gevoeld, doet me vermoeden dat het opeens goed zal zijn”, besloot hij teleurgesteld. “Ik wacht het af en probeer er het maximale uit te halen. Misschien hebben we een beetje geluk met een safetycar of iets dergelijks; dat is waarschijnlijk mijn enige hoop voor morgen.”

