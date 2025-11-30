Max Verstappen kwalificeerde zich in Qatar als derde, maar was na afloop gefrustreerd over het hardnekkige onderstuur van zijn RB21. Toch verwacht de Nederlander dat de verplichte tweestopstrategie voor extra spanning in de race zal zorgen.

Verstappen legde na afloop uit dat de RB21 op het Lusail International Circuit opnieuw kampte met een bekend probleem. “Er zit een probleem in de auto dat we er niet uit krijgen”, zei hij. “In alle medium- en lange bochten hebben we simpelweg te veel onderstuur. Dat hoort nu eenmaal bij deze auto.” Verstappen zei dat de auto op andere circuits beter presteerde, maar in Qatar duidelijk moeite had. “Op sommige circuits met kortere bochten gaat het wat beter, maar hier krijg je het er gewoon niet uit.”

LEES OOK: Piastri deelt tik uit aan Norris, pakt pole in Qatar: ‘Het hele weekend gaat al goed’

Verstappen erkent dat het een lastige race gaat worden, omdat hij denkt dat de McLarens een stuk sneller zullen zijn. “Je hoopt natuurlijk altijd dat het beter gaat, maar het gat is nog steeds te groot”, zegt hij. “Misschien heb je in de eerste bocht een kans, maar qua pure snelheid zijn we gewoon te langzaam.” De verplichte tweestop in Qatar kan volgens Verstappen wél voor spektakel zorgen. “Er kan altijd veel gebeuren bij de pitstops”, legt hij uit. “We zijn beperkt in het aantal ronden dat we kunnen rijden, maar als je te vroeg stopt en er komt een safety car of iets anders… dat kan altijd gebeuren. Ik kan niet zeggen dat het nu al saai wordt.”

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.