Na zijn sprintzege eerder op de zaterdag in Qatar pakt Oscar Piastri ook de meest gewilde startpositie voor de hoofdrace een etmaal later. De Australiër troefde in zijn laatste snelle ronde op het Lusail International Circuit teamgenoot Lando Norris af, en start de GP Qatar daarom vanaf de pole position. Hoewel Piastri daarmee de beste troeven in handen heeft voor de race, verwacht hij dat de Grand Prix een behoorlijke uitdaging zal worden: ‘Het wordt hard werken, maar enorm leuk’.

Al vlak na de sprintzege zei Piastri al dat McLaren niet te veel aan de MCL39 hoefde te veranderen voor de kwalificatie. Zo gezegd, zo gedaan. “We lieten de auto inderdaad bijna hetzelfde als tijdens de sprintrace, we deden maar een paar kleine aanpassingen”, vertelt Piastri meteen na de kwalificatie. “Alles voelt het hele weekend al goed aan. Dus als het niet kapot is, hoeft het ook niet gemaakt te worden natuurlijk. Het enige vraagstuk was welke banden we precies wilden gebruiken. Maar uiteindelijk ben ik erg blij met de pole position.”

Fysieke uitdaging

De GP Qatar staat bekend als één van de uitdagendste races van de kalender, zeker ook op fysiek gebied. Vooral tijdens de 2023-editie van de Grand Prix kampten veel coureurs met oververhitting. Hoe uitdagend denkt Piastri dat de race dit jaar zal worden? “Het wordt waarschijnlijk behoorlijk uitdagend”, blikt de Australiër alvast vooruit naar het hoofdnummer op de zondag. “Vooral met de tweestopper, het aantal rondes dat je per bandenset mag doen, wordt het een lastige race. Het wordt volgens mij echter niet zo heet als een paar jaar geleden, dus zo erg als toen wordt het niet. Maar ik verwacht wel een uitdagende race; de G-krachten zijn enorm zwaar hier. Het wordt hard werken, maar enorm leuk.”

