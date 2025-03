Max Verstappen greep zondag naast het podium tijdens de GP van China. Achter beide McLarens en Mercedes-coureur George Russell kwam hij als vierde over de streep. De Nederlander leek schade te moeten beperken. Na een twijfelachtige start verloor Verstappen in de eerste fase van de race veel terrein op de voorhoede, zag ook Red Bull-teambaas Christian Horner. De Brit betreurt het gebrek aan snelheid.

“Max heeft een mooie race gereden,” concludeerde Horner tegenover de camera’s van Viaplay. “Vooral die inhaalactie op Charles Leclerc aan het einde was indrukwekkend.” In de slotfase van de race haalde de Red Bull-coureur de Monegask op briljante wijze in met een zogenaamde switchback. Toch besefte Horner ook dat Verstappen het qua snelheid moest afleggen tegen zijn concurrenten van de Scuderia, om over McLaren nog maar te zwijgen.

‘Missen snelheid’

“We misten gewoon snelheid op de rechte stukken,” verzuchtte de teambaas. “Zelfs met DRS waren we nog vier tienden langzamer dan de Ferrari’s – die waren echt angstaanjagend snel.” Met name Charles Leclerc maakte indruk. De 27-jarige coureur verloor in de eerste ronde een onderdeel van zijn voorvleugel, maar kon de race ‘gewoon’ uitrijden. Uiteindelijk kwam hij als vijfde over de finish, vóór teamgenoot Lewis Hamilton.

“Verstappen heeft in de eerste stint iets te veel moeten toegeven,” besloot Horner. De Nederlander kreeg de opdracht om een klein gat te laten vallen naar de voorhoede om zijn banden te sparen. “Daarna hebben we veel tijd goedgemaakt, maar het was niet genoeg. We zullen hier lering uit trekken, want er is echt nog werk aan de winkel. Tegelijkertijd gaan we wel met twaalf nieuwe punten naar huis.”

