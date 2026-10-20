Christian Horner heeft een plaagstootje uitgedeeld aan voormalig Haas-teambaas Günther Steiner. Volgens de Brit heeft Steiner zijn bekendheid vooral te danken aan de Netflix-serie Drive to Survive, en niet aan zijn sportieve prestaties in de Formule 1. Tegelijkertijd erkent Horner dat de Italiaans-Amerikaan dankzij zijn uitgesproken persoonlijkheid wel een nieuw publiek naar de sport heeft weten te trekken.

Horner en Steiner waren jarenlang actief in de Formule 1, maar boekten zeer uiteenlopende successen. Terwijl Horner met Red Bull meerdere wereldtitels veroverde, stond Steiner van 2014 tot en met 2023 aan het roer bij Haas. De Amerikaanse renstal behaalde in 2018 haar beste resultaat in het constructeurskampioenschap met ‘slechts’ een vijfde plaats.

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Steiner werd bij het grote publiek echter vooral bekend door zijn optredens in Drive to Survive. In de Netflix-serie kregen kijkers een inkijkje in zijn uitgesproken karakter en de onderlinge rivaliteiten binnen de sport. “Deze mensen maken een tv-programma; ze verzamelen uren en uren aan beeldmateriaal, en het hangt er maar net vanaf hoe je het monteert”, legde Horner uit in een interview met Autosport. Volgens de Brit kan de montage grote invloed hebben op de manier waarop mensen worden neergezet. “Je kunt iemand neerzetten als een schurk of als een held.”

Compleet nieuwe fanschare

“Die serie was ongelooflijk succesvol omdat het plotseling een kijkje gaf in bepaalde rivaliteiten, karakters en de persoonlijkheden van de coureurs”, lichtte Horner toe. “Günther Steiner heeft hier een hele carrière aan overgehouden… Ik bedoel, volgens mij heeft hij nog nooit een podiumplaats behaald in de Formule 1.” Toch erkende hij ook de positieve invloed die de voormalig Haas-teambaas op de sport heeft gehad. “Dat is goed voor hem. Hij is een uitgesproken figuur – behoorlijk intimiderend zelfs, toen hij nog voor ons werkte – maar hij heeft wel een compleet nieuwe fanschare naar de sport gebracht, en dat is fantastisch.”

Ook Horner zelf profiteerde tijdens zijn periode bij Red Bull van de extra media-aandacht die Drive to Survive genereerde. Samen met Mercedes-teambaas Toto Wolff groeide hij uit tot een van de gezichten van de felle rivaliteit tussen beide teams. Nadat Horner in 2025 bij Red Bull werd ontslagen, kreeg hij in een speciale aflevering rond zijn persoon bovendien de gelegenheid om zijn verhaal te vertellen en op waardige wijze afscheid te nemen van de fans en de sport.

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