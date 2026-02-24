Christian Horner doet in het nieuwste seizoen van Drive to Survive een boekje open over zijn ontslag bij Red Bull. De Brit stond twintig jaar aan het roer van het F1-team, maar werd vorig jaar op basis van tegenvallende resultaten de laan uitgestuurd. Horner, die altijd een prominente rol speelde in de Netflix-docuserie, suggereert voor de camera’s dat Helmut Marko deels verantwoordelijk was voor zijn vertrek; het kamp van Max Verstappen treft volgens hem geen blaam.

In zijn laatste jaren bij Red Bull kreeg Horner steeds meer kritiek te verduren, niet in de laatste plaats vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een vrouwelijke medewerker. Daarbovenop kwamen in 2025 de tegenvallende prestaties op het circuit. Jos Verstappen was destijds een van de meest uitgesproken critici van de Engelsman. Netflix vroeg Horner dan ook of Max Verstappen en zijn vader betrokken waren bij zijn ontslag.

‘Verstappens treffen geen blaam’

De voormalig teambaas wees dat idee resoluut van de hand. Hoewel hij erkende dat zijn relatie met Jos Verstappen was bekoeld, hield Horner vol dat het kamp-Verstappen geen enkele verantwoordelijkheid droeg. “Max’ vader is nooit mijn grootste fan geweest”, verklaarde hij, zacht uitgedrukt. “Hij heeft zich openlijk tegen mij uitgesproken. Maar ik geloof niet dat de Verstappens er op welke manier dan ook verantwoordelijk voor waren”, benadrukte hij.

Volgens Horner speelde Red Bull-topadviseur Helmut Marko mogelijk wél een rol. Marko, een trouwe bondgenoot van wijlen teamoprichter Dietrich Mateschitz, stond tijdens het schandaal rond Horner al lijnrecht tegenover de teambaas. De Oostenrijker genoot de steun van Oliver Mintzlaff, die in veel opzichten geldt als de opvolger van Mateschitz. Horner werd op zijn beurt gesteund door de Thaise grootaandeelhouders. “Ik denk dat mijn ontslag een beslissing is geweest van Oliver Mintzlaff, met Helmut Marko die hem vanaf de zijlijn adviseerde”, aldus Horner. “Na het overlijden van Mateschitz veranderde de machtsbalans binnen het bedrijf. Er werd waarschijnlijk gedacht dat ik te veel controle had”, concludeerde hij.

