Op basis van de eerste twee races van het seizoen verwachten vriend en vijand dit jaar een dominant Red Bull. Teambaas Christian Horner probeert de hoge verwachtingen echter te temperen. In een interview met Sky spreekt hij het vermoeden uit dat de concurrentie dichterbij zal komen, zeker rond de wedstrijden in Europa.

In het tweede seizoen na de introductie van het nieuwe reglement is duidelijk dat Red Bull net als in 2022 de zaken het beste voor elkaar heeft. Horner ziet dat andere teams al zaken hebben geprobeerd te kopiëren. De Red Bull-teambaas noemt het ‘vleiend’ en denkt dat het z’n weerslag zal hebben op de krachtsverschillen gedurende het seizoen.

“”ik twijfel er geen moment aan dat de concurrentie zal terugkomen. Zeker als we in het Europese deel van het seizoen komen, wanneer teams met updates komen”, aldus Horner. “Ik verwacht dat het veld dichter bij elkaar komt.”

