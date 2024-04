Robert van Overdijk de algemeen directeur van Circuit Zandvoort, is in beeld bij zowel AZ als Ajax om bij één van beide clubs algemeen directeur te worden. Bij Ajax zou Van Overdijk de opvolger moeten worden van Alex Kroes, die vandaag door de Raad van Commissarissen van Ajax werd geschorst vanwege het handelen in aandelen met voorkennis.

Van Overdijk is sinds april 2018 in dienst bij CM.com Circuit Zandvoort en tevens directeur van de Dutch GP. Zijn ambitie was, toen hij aan de functie begon, om de Formule 1 terug te brengen naar Zandvoort. In die missie is hij in ieder geval geslaagd.

Ook interesse AZ in Van Overdijk

Bronnen rond Ajax bevestigen dat Van Overdijk inderdaad één van de kandidaten is voor de vacature van algemeen directeur, die ontstaan is door de schorsing van Alex Kroes. Een andere optie is dat Menno Geelen, de huidige commercieel directeur bij Ajax, de functie van algemeen directeur op zich gaat nemen, mogelijk op interim-basis. Ook de naam van Bert van Oostveen, oud-directeur bij de KNVB, wordt genoemd,

Bij AZ zou Van Overdijk oud-honkballer Robert Eenhoorn eventueel moeten gaan opvolgen. Eenhoorn vertrekt aan het einde van het huidige voetbalseizoen bij de club uit Alkmaar.

