Robert van Overdijk blijft algemeen directeur van Circuit Zandvoort. Dat heeft men zojuist via een persbericht bekendgemaakt. Van Overdijk is ook mede-eigenaar geworden van Circuit Zandvoort.

Daarmee komt een einde aan de speculaties over de toekomst van de algemeen directeur. Hij werd in verband gebracht met diverse belangrijke functies in de voetbalwereld, onder andere bij Ajax, AZ en Willem II. Maar zijn toekomst ligt in Zandvoort, benadrukt Van Overdijk, die in 2017 werd aangesteld als algemeen directeur.

“Voor mij zijn de waardering, het feit dat ik nu ook mede-eigenaar ben en de ambities nieuwe prikkels. We hebben een prachtige reis achter de rug, maar er ligt er nu ook weer een mooie reis voor ons”, refereert Van Overdijk onder meer aan de terugkeer en succesvolle edities van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix en de toekomstplannen.

‘Berichten waren wake-up call’

Bernhard van Oranje is blij dat Van Overdijk, over wie de afgelopen weken veel werd gezegd en geschreven in de media, een belangrijke rol in Zandvoort blijft vervullen. “Aan de ene kant voelden we ons als aandeelhouders gevleid door de berichtgeving, maar anderzijds was het ook een wake-up call. We hebben met elkaar nog torenhoge ambities en minstens zo belangrijk, we willen dit met elkaar blijven doen. Vandaar dat het ons trots maakt Robert als mede-eigenaar aan boord te hebben kunnen halen”, aldus Bernhard van Oranje.

Met de rijkelijk gelauwerde Dutch Grand Prix (F1 Promotor of the Year en ESG (Environmental, Social & Governance) Award) als katalysator is Circuit Zandvoort, dat onlangs zijn 75-jarige bestaan vierde, uitgegroeid tot een toonaangevende multifunctionele evenementenlocatie. Renovaties en nieuwe gebouwen hebben de locatie een enorme uitbreiding aan faciliteiten gegeven. Niet alleen werden eerder al een nieuwe Dutch Grand Prix Lounge, Founders Lounge en Champions Lounge gebouwd, maar is ook heel recent een nieuw pitgebouw opgeleverd.

‘Willen in Zandvoort hele jaar bedrijvigheid’

Met de wens van de FIA om meer ruimte in de pitstraat te creëren, werd er een nieuw project gestart. Niet traditioneel met een aantal pitboxen, maar volledig in de gedachte van slim gebruik van faciliteiten en gebouwen. Een uitbreiding van in totaal meer dan 1000 m2 over twee verdiepingen werd uitgewerkt. Met de Pitlane Lounge als sterke basis. Tijdens de Grand Prix dienen onderste ruimtes van de Pitlane Lounge als pitboxen, maar buiten de races is het juweel van een gebouw met twee verdiepingen onder meer bij uitstek geschikt als congresruimte voor de zakelijke markt.

“We willen van Circuit Zandvoort ook voor tenminste de komende 75 jaar de meest fantastische, zakelijke evenementenlocatie van Nederland maken, waar het hele jaar bedrijvigheid is”, aldus Van Overdijk. Met het unieke karakter van Circuit Zandvoort als een van de pijlers. “Hier is geschiedenis niet alleen een herinnering, maar wordt het iedere dag geschreven.”