Het circuit van Suzuka, de thuishaven van de GP Japan, wordt drastisch onder handen genomen voorafgaand aan het Japanse raceweekend eind maart. Suzuka is een geliefd circuit onder coureurs, dankzij onder meer de uitdagende lay-out. De organisatie achter het circuit past voordat de koningsklasse weer afreist naar Japan de baan aan.

Zo wordt er onder meer een nieuwe laag asfalt aangebracht op het hele circuit. Hierdoor vormt de baan in maart – wanneer de Formule 1 weer terugkeert naar Japan – een extra uitdaging voor coureurs, vanwege het gebrek aan grip. Ook het ‘West Course’-gedeelte van het circuit, inclusief de beroemde ‘Spoon Curve’, ondergaat aanpassingen, en is momenteel helemaal afgesloten vanwege de werkzaamheden.

Bekijk hier de foto’s van de werkzaamheden op Suzuka:

Geliefd circuit

Het Japanse circuit is een erg geliefd racebaan onder coureurs. “Ik houd er altijd van om op Suzuka te racen”, zei Max Verstappen, de meest recente winnaar van de GP Japan, nog voorafgaand aan de race op Suzuka in 2025. Oscar Piastri was het met de Nederlander eens. “Suzuka is één van de leukste circuits voor ons als coureurs. Het feit dat het circuit al jarenlang hetzelfde is, betekent dat het geweldig voelt om hier te racen”, vertelde de Australiër destijds in de voorbeschouwing op de 2025-race.

