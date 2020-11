Circuitbaas Imola hoopt op vaste plek op F1-kalender: ‘Imola is iconisch’

Uberto Selvatico Estense, president en CEO van het Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ofwel Imola, hoopt dat het Italiaanse circuit weer een vaste stop op het reisschema van de Formule 1 wordt. Te beginnen in 2021. “Maar alles hangt af van wat voor jaar dat wordt.”

Hij zegt het enigszins met gemengde gevoelens, in interview met FORMULE 1 Magazine. Natuurlijk, erkent Selvatico Estense, is hij blij dat de koningsklasse Imola dit jaar weer heeft aangedaan: “Maar nadat we het jaren probeerden, is het pas dit bloody coronajaar gelukt een overeenkomst rond te krijgen.” Er zat uiteindelijk veertien jaar tussen de voorlaatste editie van de race en die van dit seizoen. Dit jaar moest de Formule 1 echter naarstig op zoek naar (logistiek aantrekkelijke) racelocaties vanwege de coronacrisis. Enter Imola, samen met een clubje andere Europese circuits.

Selvatico Estense waardeert het zeer dat ‘de Formule 1 zijn best heeft gedaan om de race hier terug te brengen’. Volgens hem zijn beide partijen zeer happy met de deal die is gesloten. Of die echter zomaar te verlengen valt voor volgend jaar? “Alles hangt af van wat voor jaar dat wordt. Als alles hetzelfde blijft – en dat kan natuurlijk”, doelt hij op de coronacrisis die de (sport)wereld nog steeds in de houdgreep heeft, “kunnen we de Formule 1 een soortgelijk voorstel doen om dit avontuur te vervolgen.”

Wordt het een normaal jaar, en een normaal Formule 1-seizoen. Tsja… “Maar wie weet nog hoe een normaal jaar eruitziet?”, verzucht ook Selvatico Estense, die natuurlijk vindt dat de Italiaanse omloop een plek op de kalender verdient. “Imola”, benadrukt hij namelijk, “is iconisch.”

