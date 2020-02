Circuitdirecteur Barcelona opgestapt na dichtdraaien geldkraan

De kans is groot dat er geen nieuw contract komt voor de Grand Prix van Spanje door de penibele financiële situatie in Catalonië. Ook de toekomst van de MotoGP-race op het Circuit de Barcelona-Catalunya is onzeker. Circuitdirecteur Vicenç Aguilera is deze week opgestapt.

Tijdens een vergadering van de raad van bestuur van de handelsondernemingen in Catalonië liepen de gemoederen hoog op. Het toekomstperspectief voor de Grand Prix van Spanje is somber. Doordat de inkomsten alleen maar teruglopen is het onwaarschijnlijk dat de jaarlijkste vergoeding van zo’n 22 miljoen euro voor de Formule 1-race nog kan worden neergelegd. Voorstad Montmeló, waar het circuit ligt, hoeft ook niet te hopen dat de gemeente Barcelona of de regionale overheid bij zal springen.

De opbrengsten van 163 miljoen euro per jaar wegen niet op tegen de kosten die worden gemaakt. De Spaanse krant El Confidencial schrijft dat er zelfs duizenden kaarten zijn weggegeven om beelden van lege tribunes te vermijden. Circuitdirecteur Aguilera heeft dinsdag ontslag genomen. Hoewel Aguilera officieel om persoonlijke redenen zijn functie heeft neergelegd, meldt El Confidencial op basis van bronnen dicht bij hem dat hij niet de geschiedenisboeken in wil gaan als de begrafenisondernemer van het circuit.

Begraafplaats van publiek geld

De Grand Prix van Spanje stond vorig jaar al onder druk, maar op het laatste moment werd er toch nog overeenstemming bereikt over een verlenging van één jaar. De boekhouding van de regio – de krant omschrijft Montmélo als begraafplaats van publiek geld – is echter verder onder druk komen te staan door de afgelasting van het Mobile World Congress. De toonaangevende conferentie voor mobiele telefonie ging dit jaar niet door vanwege angst voor verspreiding van het coronavirus Corvid-19. Het Circuit de Barcelona-Catalunya heeft tot en met 2021 nog een contract voor een MotoGP-race, maar met hevige concurrentie van andere circuits in Spanje lijkt ook de toekomst van dat evenement op losse schroeven te staan.

