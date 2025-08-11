De dagen van Franco Colapinto bij Alpine lijken geteld na zijn crash vorige week bij Pirelli’s bandentest op de Hungaroring. Zijn management is al andere mogelijkheden aan het verkennen, onder meer in het WEC en de IndyCar Series, zo bevestigen bronnen aan Formule1.nl.

Hij werd na zijn spraakmakende debuut bij Williams als vervanger van de ontslagen brokkenpiloot Logan Sargeant direct op het schild gehesen. Franco Colapinto veroverde in zijn eerste optredens wereldwijd niet alleen WK-punten maar ook nogal wat harten, met name in thuisland Argentinië. Sponsors stonden in de rij om de eerste Argentijnse coureur sinds Carlos Reutemann (1982) te ondersteunen. Maar zijn loopbaan kreeg bij de Britse renstal desondanks geen vervolg: het koos voor Carlos Sainz. Alpine’s adviseur Flavio Briatore haalde Colapinto en de sponsormiljoenen vervolgens snel aan boord voor een rol als reservecoureur.

Bij de Franse renstal moest de nieuwkomer zes races wachten, alvorens hij Jack Doohan mocht aflossen. Colapinto heeft de verwachtingen tot aan de zomerstop, in totaal acht GP’s, (nog) niet kunnen inlossen. Hij reed veel schade, was geen partij voor teamgenoot Pierre Gasly en scoorde – net als Doohan – geen enkel WK-punt. De Argentijn ligt al een tijdje onder het vergrootglas van Alpine’s management. De timing van de (flinke) crash tijdens de bandentest van Pirelli in Hongarije vorige week, de coureur hield er pijnlijke klachten aan over, was daarnaast ongelukkig. De bandenleverancier gooide Colapinto via een persbericht zelfs publiekelijk voor de bus. De crash had, zo oordeelde Pirelli, ‘niets met de nieuwe banden te maken’.

Inmiddels hebben er meerdere coureurs op de deur geklopt bij Alpine, dat tiende en laatste staat in het constructeurskampioenschap. Daaronder ook Jack Doohan, die een rentree nooit uit zijn hoofd heeft gezet. Indien Colapinto het veld bij Alpine moet ruimen, liggen er mogelijkheden voor de Argentijn in het WEC (World Endurance Championship) en de IndyCar Series. Naar verluidt is zijn management de opties daarvoor al aan het verkennen.

