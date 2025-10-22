Het team van Alpine zorgde in de slotfase van de Amerikaanse GP voor drama. Franco Colapinto negeerde directe teamorders en passeerde teamgenoot Pierre Gasly voor de zestiende plaats. De Franse renstal berispte de coureur via een bericht op sociale media en verklaarde dat het incident ‘intern’ zou worden afgehandeld. Vooruitblikkend op het aankomende raceweekend in Mexico toonde Colapinto berouw en benadrukte dat teaminstructies altijd leidend zijn.

Tegen het einde van de Grand Prix in Austin kreeg Colapinto – die op dat moment op P17 reed – de opdracht om achter teamgenoot Pierre Gasly te blijven. De Fransman bezette de zestiende plaats, maar doordat hij relatief vroeg voor de zachte banden naar binnen was gekomen, was hij kwetsbaar voor de auto’s achter hem. Het was de taak van Colapinto om zijn teamgenoot te beschermen. De 22-jarige Argentijn dacht daar echter anders over. “Wacht even… posities vasthouden?”, riep hij over de boordradio, hoorbaar gefrustreerd. “Maar hij is traag!” Colapinto negeerde het bericht en passeerde zijn Franse teamgenoot.

Colapinto op de vingers getikt?

Op sociale media kreeg hij al een veeg uit de pan van Alpine. “Onze instructies zijn definitief, dus dit gaan we intern verder afhandelen”, schreef het team. Het bericht is later verwijderd. Toch heeft het er alle schijn van dat Colapinto een reprimande heeft gekregen. “De teamsituatie op zondag is intern besproken en het is duidelijk dat de instructies van het team altijd moeten worden opgevolgd, wat er ook gebeurt”, reageerde hij in een vooruitblik op de Mexicaanse GP. “We moeten het samen doen en zijn nog steeds verenigd in ons doel – elke sessie en elk raceweekend beter worden.”

LEES OOK: Aron stapt in bij Alpine tijdens VT1 met opvallend aantal rookies in Mexico

Het incident onderstreept de huidige vorm van Alpine, dat nog altijd stijf onderaan het klassement staat. “Het was een uitdagend weekend in Austin, waar ik veel moeite had met de auto”, vervolgde Colapinto. “Slechts één trainingssessie, de lastige omstandigheden en het niet kunnen vinden van de juiste balans hebben allemaal bijgedragen aan een moeizame Grand Prix. We moeten beter begrijpen waarom we zoveel moeite hadden met de auto en ontdekken hoe we dit in de toekomst kunnen oplossen. Daarbij zijn we ons er wel van bewust dat we met dit pakket een lastige slotfase tegemoet gaan.”

Paul Aron

Colapinto moet zich op persoonlijk vlak ook zorgen maken. Er wordt al weken gespeculeerd dat hij mogelijk wordt vervangen door test- en reservecoureur Paul Aron. Colapinto heeft nog geen contract voor 2026 en heeft het tot dusver niet veel beter gedaan dan zijn voorganger, Jack Doohan. Topadviseur Flavio Briatore heeft al laten weten dat er geen coureur van buiten de Alpine-gelederen komt. In Mexico kan Colapinto zich direct meten met Aron; de Estse coureur neemt tijdens VT1 plaats in de auto van Gasly.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.