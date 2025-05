Franco Colapinto beleefde tijdens de afgelopen GP van Emilia-Romagna niet de rentree waarvan hij wellicht had gedroomd. Vanaf de vijftiende startplek – het gevolg van een harde crash tijdens de kwalificatie – kwam de Argentijn uiteindelijk als zestiende over de streep. De samenwerking met Alpine vereist nog de nodige gewenning, verklaarde hij achteraf. Colapinto kan zich troosten met de gedachte dat Briatore hem meer dan de beloofde vijf Grands Prix gunt.

Zowel de geoefende Alpine-coureur Pierre Gasly als nieuwkomer Franco Colapinto scoorde geen punten in Imola. Het was de derde race op rij waarin de Franse renstal geen WK-punten wist te behalen. Na een flinke klapper in de kwalificatie was Colapinto in ieder geval positief over de opgedane ervaring en het potentieel van de A525. “We hadden een goed tempo aan het begin van de race vergeleken met de anderen”, legde hij uit tegenover Formula1.com. Mede dankzij een onwennige start en een slecht getimede pitstop – vlak voor de VSC – verloor hij toch veel tijd.

“Ik heb zo lang mogelijk op de C5-banden – de mediums – gereden om maar één pitstop te hoeven maken”, legde hij uit. “Helaas kwam die VSC net nadat ik mijn stop had gemaakt. Het bracht me in een heel lastige situatie; ik had er al acht ronden op zitten, terwijl de coureurs om me heen gratis nieuwe banden onder de auto konden schroeven. Verder ging het prima, ik heb meer ervaring op kunnen doen en de auto beter kunnen leren kennen.”

Alpine heeft geduld met Colapinto

“Ik denk dat er betere circuits voor ons aankomen, vooral Monaco”, vervolgde Colapinto hoopvol. “Het is een plek die veel zelfvertrouwen vereist. Ik ben er nog niet helemaal, ik leer nog steeds elke keer dat ik in de auto zit.” In gesprek met de Spaanse pers benadrukte hij nogmaals dat hij het ‘rustiger aan gaat doen’ in het prinsdom: “Het is een kwestie van beetje bij beetje verder gaan. Met elke ronde die ik reed, voelde ik me wel meer op mijn gemak. Daarbij zat ik steeds dichter bij Gasly, die toch de maatstaf is binnen het team.”

Colapinto kan zich troosten met de gedachte dat hij genoeg races krijgt om zich verder te ontwikkelen binnen Alpine. In een officieel persbericht benadrukte het team dat hij vijf Grands Prix kreeg om zich te bewijzen, maar Flavio Briatore heeft die afspraak meermaals weersproken. “Nee, nee”, zei de Italiaan na afloop van de race, “vergeet die vijf Grands Prix, ik besluit. Dit was zijn eerste race voor Alpine”, verduidelijkte Briatore later bij Viaplay. “Vanwege die crash zat hij in een lastige situatie. We zullen zien. We moeten geduld hebben, want hij is een jonge kerel met veel potentieel.”

