Bij Red Bull lijkt men weinig geduld te hebben met Liam Lawson. Na twee dramatische weekends van de Nieuw-Zeelander, respectievelijk in Australië en China, wordt er volop gespeculeerd over zijn zitje. Yuki Tsunoda zou al op korte termijn doorschuiven vanuit het opleidingsteam Racing Bulls. Het stoeltje van de Japanner zou dan volgens diverse buitenlandse media dan opmerkelijk genoeg in handen komen van Franco Colapinto.

Na zijn indrukwekkende F1-debuut afgelopen seizoen bij Williams verscheen Colapinto afgelopen seizoen al op de radar bij Red Bull, helemaal nadat hij in zijn tweede race in Baku, Azerbeidzjan al punten scoorde. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigde eerder reeds dat er daadwerkelijk met Colapinto is gesproken.

Als Colapinto bij Racing Bulls belandt, zou dat automatisch meteen einde verhaal betekenen voor Liam Lawson. Deze pijnlijke beslissing zou mogelijk al voor de volgende race, de GP van Japan in het eerste weekend van april, worden genomen.

Colapinto is trouwens door Alpine gehuurd van Williams, voor meerdere jaren zelfs. Daar is de gedachte om hem ook vroeg of laat in de auto te zetten, waarschijnlijk in de Alpine van Jack Doohan. Deze constructie betekent wel dat Red Bull zal moeten onderhandelen met Alpine en Williams om aanspraak te kunnen maken op Colapinto.

