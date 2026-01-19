De komst van Colton Herta naar de Formule 2 heeft flink wat losgemaakt in de paddock. De voormalig IndyCar-coureur aast op een plekje in de koningsklasse en verbond zich vorig jaar, als Amerikaans racetalent, aan het nieuwe Cadillac-team. In de schaduw van vaste coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez moet hij echter eerst de nodige superlicentiepunten verdienen in de Formule 2. Volgens F2-CEO Bruno Michel stonden meerdere teams in de rij om de Amerikaan vast te leggen.

Colton Herta is een gevestigde naam in het IndyCar-circuit; de jonge Amerikaan won negen races, maar maakt in 2026 de opvallende overstap naar de Formule 2. Die keuze is vooral ingegeven door zijn ambitie om de Formule 1 te bereiken. In de opstapklasse hoopt hij genoeg FIA-superlicentiepunten te vergaren om de stap naar de koningsklasse te kunnen maken. Hij verbond zich aan Hitech TGR, al was het aanbod voor de 24-jarige Herta gigantisch.

“Ik heb geen negatieve reacties van de teams gekregen”, aldus Bruno Michel in een interview met RN365. “Ik denk dat ze allemaal beseffen dat dit erg belangrijk is voor ons kampioenschap, omdat het ons veel bekijks zal geven, vooral in Amerika. We zijn daar weinig bekend omdat we er niet racen. Daar zal de aanwezigheid van Colton (Herta, red.) natuurlijk bij helpen.”

'Benieuw hoe hij het gaat doen'

Herta geldt al jaren als een van de grootste Amerikaanse talenten in de autosport. Als ontwikkelingscoureur van Cadillac wordt hij bovendien klaargestoomd voor een stoeltje in de Formule 1. Dat perspectief maakte hem extra gewild in de Formule 2. Volgens Michel streden meerdere teams actief om zijn handtekening. “Ik weet dat er een paar teams waren die hem probeerden te contracteren”, onthulde hij. “Er was een flinke strijd tussen verschillende teams voordat hij besloot voor Hitech te kiezen. Dus ik denk dat het allemaal heel positief is; ik hoor niemand klagen.”

De komst van Colton Herta roept automatisch vragen op over hoe hij zich zal verhouden tot de ervaren Formule 2-coureurs. De Amerikaan is relatief oud vergeleken met zijn concurrenten. De Nederlander Richard Verschoor, die afgelopen jaar zijn vijfde seizoen reed in de Formule 2, is enkele maanden jonger dan Herta. Michel ziet dat verschil in leeftijd en ervaring juist als een interessant element. “Er is natuurlijk een verschil in ervaring tussen al deze coureurs, en dat is goed, want dat kunnen we altijd als referentiepunt gebruiken”, besloot hij. “Ik ben oprecht enorm benieuwd hoe Colton het gaat doen, want het is ook voor ons een vrij nieuw gegeven.”

