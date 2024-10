Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: wat velen over het hoofd zien na opnieuw een verhitte strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen.

‘Lando Norris loopt tien punten in op Max Verstappen’. Als je alleen naar dit ene zinnetje kijkt, zou je kunnen stellen dat Norris een uitstekend Grand Prix-weekend beleefde in Mexico. En hoe fijn het voor hem ook is dat hij weer wat inloopt in de titelstrijd, toch valt mij iets op waar ik relatief weinig over hoor. Namelijk dat Norris juist wéér veel steken heeft laten vallen.

Ik zal uitleggen waarom. Kijk eens naar de snelheid van zijn McLaren. In het tweede deel van de race kwam hij ra-zend-snel dichterbij de Ferrari’s. En die waren écht heel goed onderweg hè, laten we dat niet vergeten. Dus dan kun je nagaan hoe snel de auto van Norris is. Hij zei het zelf ook al: ‘Ik had de snelste auto van het weekend’. En dan denk ik: Dan had je dus kunnen – of misschien wel moeten – winnen. Dat heeft hij niet gedaan en dus haalt hij wat mij betreft niet het maximale uit zo’n weekend.

Dat is niet voor het eerst dit seizoen: al vaker had McLaren de beste auto en liet het toch punten liggen. Als je dan kijkt naar Max Verstappen: die rijdt juist allerminst in de beste auto – dat is pijnlijk duidelijk – maar hij slaagt er wél in om uit de RB20 het maximale te halen. Ook als dat bijvoorbeeld een P2, P4 of P6 is. En daarom denk ik dat Verstappen het ook ‘gewoon’ nog gaat redden in deze titelstrijd.

Dat hij als zesde eindigde in Mexico, was voor hem dat maximale. Zeker na die 20 seconden tijdstraf. Maar niet alleen daarom. Want het werd ook duidelijk hoe weinig snelheid er tijdens de race in de Red Bull zat. Ik schrok daar van… Des te knapper dat hij dan maximaliseert. En zonder die straffen? Misschien was het P4 geworden, hooguit. Aan Max lag het in elk geval niet.

Daarover gesproken: net als in Austin probeerde hij de regels te volgen en daar het voordeel uit te halen. Helaas voor Max zat hij dit keer aan de verkeerde kant van die regels. Daarom volgen ook die twee straffen van 10 seconden, besluitvorming die overigens goed was. Daar kun je van alles van vinden, maar het probleem zit hem in de regels op zich. Het is tegenwoordig een kwestie van ‘racen naar de apex’. Want wie dan voor ligt, krijgt gelijk. Het schiet z’n doel voorbij.

Ik zeg: minder regels, meer racen.

En spanning? Die is er (weer) volop in de titelstrijd.

Al blijf ik er nog steeds bij dat Max het uiteindelijk gaat redden.

