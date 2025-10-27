Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: het enorme zelfvertrouwen dat Lando Norris ineens heeft en uitstraalt na de zege in Mexico.

Vorige week was ik in de column lovend over Max Verstappen als winnaar, maar dit keer komt de lof toch echt Lando Norris toe. Want dit was voor hem natuurlijk een perfect weekend en hij was dominant, niet normaal. Dat hij nu ineens zelfs aan de leiding gaat in het WK zal een heel groot effect op hem hebben. In positieve zin.

De overwinning was glorieus, Norris domineerde vanaf de start: hij kwam het beste weg van iedereen. Knap. En zowel voor als na de race kwam hij zelfverzekerd over. Hoewel? Norris vertelde zaterdag na de kwalificatie tussen neus en lippen door even dat hij slecht slaapt de laatste tijd. Dat is verder weinig opgepikt, maar het zegt misschien wel wat over de spanning en druk die er is.

Dat was al zo en blijft ook heus wel zo, ook nu het verschil maar één punt is met Piastri. Toch denk ik dat de leidende positie in het WK Norris nu juist méér zelfvertrouwen zal geven. Hij wil doorpakken. En het verschil was dit weekend in Mexico ook echt groot met de rest, inclusief zijn teamgenoot.

Toevallig is dat laatste trouwens niet: meerdere mensen zeggen dat Norris goed is op circuits met veel downforce en Piastri beter op circuits met weinig downforce. Dat zegt zelfs Andrea Stella, de teambaas van McLaren. En, als je terugkijkt op races zit daar wel wat in.

Het betekent natuurlijk niet dat de titelstrijd nu voorbij is. Integendeel, het was, is en blijft hartstikke spannend. Maar Norris heeft nu wel het momentum. Piastri niet meer. Het erge voor de Australiër is vooral dat hij niet weet waarom hij minder snel is..

En Max? Tja, die heeft in de race alles eruit gehaald met Red Bull. Althans, voor zover ze daar zelf invloed op hadden. Want het maximale was P2 geweest, maar hij had pech met de virtual safety car in de slotronde. De strategie klopte echter en zijn acties mochten er ook zijn: hij weet ook dat hij er vol voor moet gaan als hij wat wil in het WK. Dus ging hij vanaf P5 vol voor de leiding in de eerste bocht en ook in de ronden erna vocht hij voor iedere plek.

Mooi om te zien natuurlijk, maar zo kennen we Max ook.. Winnen zat er niet in, dat was al snel duidelijk dit weekend. En het kampioenschap? Die 36 punten achterstand op Norris en 35 op Piastri, dat is best veel… Onmogelijk is het niet, maar lastig wordt het nu toch echt wel.

En spannend, dát blijft het sowieso.

