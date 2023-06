Bij wijze van surprise stuurde de redactie Amber Brantsen naar de GP Monaco om de magie van Formule 1’s kroonjuweel in al zijn facetten te ontdekken. Een uitdaging, zeker voor een zwangere vrouw.

‘Dat Monaco een bijzondere plek is, zullen weinigen ontkennen. Zelfs tegenstanders van de Grand Prix daar beamen dat Monaco anders is dan andere plekken. Maar wat is nou de magie van het prinsdom? Wat voegt het toe?

Het was hoog tijd dat zelf eens te ervaren. De redactie kocht een vliegticket, boekte een hotel en – dat was het belangrijkste – mij werd verder niets verteld. Draaiboeken waren er wel, maren die waren verstopt in het mapje ‘GP China’. Beetje jammer dat ik daar niet op was gekomen. En waarom dan? Mij niet voorbereiden zou de leukste televisie maken, werd er gezegd.

‘We gaan toch niet racen op een circuit?’, had ik vooraf nog voorzichtig geïnformeerd, omdat ik net een paar weken wist dat ik zwanger was. ‘Nee hoor, zeker niet!’, was het antwoord. Het klonk als een geruststelling, maar de werkelijkheid zou het tegendeel uitwijzen.

Dus, op naar Monaco. Of eigenlijk, Nice. Waar Christijan Albers en ik in stijl, namelijk per helikopter, naar het prinsdom zouden worden gevlogen. Het was een vlucht van welgeteld 7 hele minuten, maar wat een entree!

Vervolgens kwam een iets zwaardere beproeving voor mijn zwangere lijf, namelijk een uurtje dobberen op een Riva-jacht van 20 meter lang (‘een midsizer’). Mooie plaatjes, een leuk gesprek en de o zo fijne zwangerschapsmisselijkheid stak de kop op. Gelukkig bleef de lunch netjes binnen. Maar goed ook, want ‘het overspuiten van de metallic lak kost fokking veel’, zei Christijan nog.

Zelfs het draaien van het item in de Mercedes-AMG ONE ging prima. Pitreporter Chiel probeerde ons door de straten van Monaco met zijn scooter voor te blijven. Hij won, want een dikke hypercar met Formule 1-motor (1000+ pk) is vrij waardeloos in de binnenstad, zelfs in handen van Christijan Albers. Ik dacht dit verrassingstripje in sub-optimale staat behoorlijk goed te hebben volbracht en enige trots kon ik niet ontkennen.

Totdat we een stukje moesten rijden in de bergen met de ONE. Je denkt, dat wordt relaxed, want je kunt helemaal niet hard in de bergen. Je wíl ook helemaal niet hard in de bergen, met een spiksplinternieuwe bolide van een paar miljoen onder je kont. Door al die haarspeldbochten. Auto’s voor en achter je. Tegenliggers. Ravijnen. Nou, dan ken je Christijan Albers nog niet.

Het was plankgas zodra hij 20 meter ruimte zag, en vervolgens natuurlijk keihard op de rem wanneer die Peugeot 206 voor ons wel heel dichtbij kwam. ‘Ik ken het hier’, zei Chris lachend, alsof dat iets uitmaakte. Ineens had ik toch liever het circuit. Het maakt natuurlijk wel hele leuke tv, maar deze zwangere vrouw ging he-le-maal stuk. Het was maar beter dat het interieur van de ONE geen metallic lak heeft.

Wel mooi hoor, Monaco.’

Amber Brantsen presenteert op Viaplay de Formule 1-programma’s. Met racecommentator Nelson Valkenburg heeft ze een wisselcolumn in FORMULE 1 Magazine.

