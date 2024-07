Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: wat betekent de alsmaar groeiende rivaliteit tussen Lando Norris en Max Verstappen voor hun vriendschap? ‘Dat wordt een ingewikkelde’.

De groeiende rivaliteit tussen Max Verstappen en Lando Norris is er één met alles erop en eraan. Eigenlijk zijn het goede vrienden, maar nu – na hun clash in de slotfase van de Oostenrijkse GP – even niet. Ze hebben op zondagavond hetzelfde vliegtuig terug naar huis gepakt, dat dan weer wel. Maar ik had stiekem wel even willen zien hoe het er aan boord aan toe ging.

Aan de andere kant weet ik: Max en Lando zijn twee leuke, nuchtere gasten met een mening. En bovenal pure racers. Ik denk dat ze een akkefietje zoals gisteren op de Red Bull Ring ook wel weer snel achter zich kunnen laten.

Over het incident zelf dan: Max gaf Lando gewoon ‘een tikkie’. En ik denk dat dat een bewust tikkie was. Hij liet de auto gewoon expres naar buiten lopen, maar hij deed dat niet zonder aanleiding. Norris reed eerder zelf ook op het randje en soms erover. Hij gooide hem er namelijk zelf ook gewoon twee keer tussen, dus ik kon de frustratie daarover bij Max wel begrijpen.

Sterker, voor een coureur zijn dat acties om gek van te worden. Waarom? Omdat degene die achter je zit (Norris dus) eigenlijk gewoon te laat remt. Het enige wat je dan als coureur kunt doen is de deur wagenwijd openlaten, want anders ga je er samen af. Dit zijn inhaalacties die eigenlijk niet kunnen.

De clash die even later volgde kun je niet los zien van die eerdere acties van Norris. Max had daarna zoiets van: ‘Jij wilt buitenom? Prima. Hier komt-ie dan!’ Om vervolgens dat tikkie uit te delen. Noem het een plaagstoot, een manier om de grens aan te geven. Want Max is niet iemand die over zich heen laat lopen, dat weten we inmiddels.

De opgelegde sanctie (tien seconden plus twee strafpunten) vind ik trouwens wel terecht, maar dat hij een plaagstoot uitdeelde aan Norris vind ik eveneens terecht. Wat mij betreft had de laatste voor de twee voorgaande acties ook best een straf verdiend.

Max is een echte killer. Was zijn actie jegens Norris handig? Nee. Hij had beter kunnen denken: ‘Ik word vandaag tweede of ik probeer hem later terug te pakken’. Maar een Verstappen wordt niet tweede. Max rekent niet, hij racet. Eigenlijk zag ik in Oostenrijk de oude Max terug, zoals hij was toen hij in 2015 de Formule 1 binnenkwam. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi.

Max en Lando zijn mega aan elkaar gewaagd. Ze steken ook nog eens mijlenver boven de rest van het veld uit. Want later we eerlijk zijn, ook hun teamgenoten zag je ook in Oostenrijk niet echt. Dat geldt voor Oscar Piastri, maar zeker ook voor Sergio Pérez. Max en Lando zijn gewoon een klap beter dan de rest en dan mag je ook naar elkaar weleens je ellebogen uitsteken. Het is duidelijk dat het dit seizoen en ook volgend jaar echt alleen tussen hen zal gaan.

Ik ben wel benieuwd hoe hun vriendschap zich verder ontwikkelt nu hun rivaliteit steeds meer scherpe randjes begint te krijgen. Dat wordt wel een ingewikkelde. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar, hebben allebei een mening en vinden allebei dat ze gelijk hebben, dat is lastig. De toekomst zal uitwijzen welke kant het opgaat. Senna-Prost? Ik zou het voor de sport alleen maar mooi vinden…

Eerst hebben we volgende week: de GP van Groot-Brittannië op Silverstone. Voor Max het hol van de leeuw. Hij zal daar ongetwijfeld (en helaas) weer door Britse fans getrakteerd worden op boegeroep. Maar geloof me, dat interesseert hem helemaal niets en maakt hem alleen maar sterker. Ik zet m’n geld dan ook weer gewoon op Max.

