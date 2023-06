Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal: de hernieuwde strijd tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton.

‘Het is gewoon uniek om Alonso en Hamilton samen op het podium te zien staan. Het zijn allebei echte kampioenen en het is mooi om te zien dat ze nu dus toch, nu ze wat ouder zijn, respect voor elkaar hebben. Ze hebben natuurlijk best wat meegemaakt en we kennen allemaal nog dat moment op de Hungaroring in 2007 waar het fout ging tussen die twee.

Maar dat was toen. Nu, zoveel jaar later, staan ze er nog steeds. Elke week geven ze álles. Bij veel sporters die langer meedraaien zie je dat het vuur wat dooft. Kijk naar Vettel. Die vond het op een gegeven moment wel welletjes. Maar dit zijn twee jongens die op deze leeftijd nog steeds in de absolute top meedraaien. Dat is gewoon uniek en daar mogen we best wel van genieten.

Hoe ze bijvoorbeeld in Canada samen de pits uitreden tijdens de race, dat is eigenlijk tekenend genoeg. Ze zijn nog net zo strijdvaardig als dat ze vroeger waren. Dat zie je toch niet zoveel in andere sporten en er zijn er maar weinig die het op dit niveau zo lang volhouden. Dan heb je het echt over de categorie Federer, Nadal of in het voetbal Ronaldo.

Ik weet nog heel goed dat Hamilton in 2007, zijn debuutjaar in de Formule 1, zijn eerste overwinning pakte in Canada. Hij is sindsdien altijd goed geweest op dit circuit, dus het moet voor hem ook best wel bizar zijn dat je na zoveel jaar nog steeds vooraan rijdt en op het podium staat. Dan ben je natuurlijk wel een beetje de held van de sport.

We gaan tussen Alonso en Hamilton zeker nog meer gevechten zien dit jaar. Ze zitten superdicht bij elkaar qua talent en nu ook qua auto. Het zijn grootheden en het is gewoon mooi om twee van dit soort coureurs het te zien uitvechten op de baan. Twee iconen die respect voor elkaar hebben, hoe mooi is dat?’