Er valt genoeg te vertellen over de Grand Prix van Italië, bijvoorbeeld over de rivaliteit binnen Ferrari, maar daarover later meer. Ik wil deze column natuurlijk beginnen met de tiende zege op rij die Max Verstappen zondag in Monza behaalde.

Het is in mijn optiek echt een heel bijzonder record. Dat je als team tien races achter elkaar geen enkele fout maakt in een sport die mega competitief is, dat is ongekend. Om te winnen mag niemand zich een fout permitteren, alles moet kloppen. Maak je een verkeerde inschatting, dan betaal je daar als team en rijder een prijs voor.

Max heeft nu tien races op rij gewonnen. Een unieke prestatie van hem, maar zeker ook van het hele team. Als je nagaat dat ze van de laatste 25 races er 24 hebben gewonnen, dat is bijna onbestaanbaar. Die ene race die ze niet wonnen werd vorig seizoen in Brazilië gekaapt door George Russell. Maar dat rijtje van 24 uit 25 is misschien nog wel indrukwekkender dan de tien van Max.

In de hele geschiedenis van de sport is een team nog nooit zo dominant geweest als Red Bull nu. Natuurlijk, we hebben de machtsperiodes gehad van Michael Schumacher en Ferrari, van Sebastian Vettel en Red Bull en van Lewis Hamilton en Mercedes, maar er waren altijd missers tussendoor. En die worden nu dus niet gemaakt.

‘Laten we het op machogedrag houden’

Over Lewis Hamilton gesproken. Hij zei afgelopen week het niet te begrepen dat Max Verstappen meer complimenten ontvangt dan hij in zijn eigen succesvolle periode en voegde eraan toe dat hij betere teamgenoten had dan Verstappen. Ik bespeur hier een opspelend ego. Alle coureurs – begrijp me goed, ik ben er zelf ook één – zijn ego’s. Ik denk dat Lewis in zijn trots is gekrenkt of dat hij zich van zijn troon voelt gestoten. Onnodig, want hij is met zeven wereldtitels op zak een absolute legende van de sport. Laten we het op machogedrag houden.

Inhoudelijk kan ik me overigens wel iets voorstellen bij de opmerkingen van Hamilton. Als je puur kijkt naar de feiten, had Hamilton enerzijds gelijk. Althans, hij heeft Fernando Alonso, Jenson Button, Nico Rosberg, Valtteri Bottas en George Russell, die hoog staat aangeschreven, als teamgenoten gehad. Drie van de vijf zijn wereldkampioenen en Alonso was ook in zijn jaren bij McLaren al iemand van de buitencategorie. Aan de andere kant, de mannen die Max als teamgenoot heeft gehad, hebben nooit de kans gekregen om wereldkampioen te worden of überhaupt in de buurt van een titel te komen. Gewoon omdat ze kapot zijn gemaakt door Max. Ik geloof niet dat Max slechte teamgenoten heeft gehad. Pérez kwam immers ook als racewinnaar bij Red Bull binnen. Dat was echt geen nobody. Maar Pérez is gewoon door Max vernietigd, hoewel hij in Monza netjes op P2 eindigde. Ruim achter Max, dat dan weer wel.

We hebben dit seizoen nog acht races te gaan. Als Red Bull zo doorgaat, zie ik ze geen race meer verliezen. Echter, er hoeft maar één keer iemand binnen het team een foutje te maken en het gebeurt toch. Laat ik het anders zeggen, statistisch gezien is het bijna onmogelijk dat Max en Red Bull alle resterende races gaan winnen. Maar omdat het Max is, schat ik de kans dat het toch gebeurt op vijftig procent in.

‘Ferrari had strategie een keer op orde’

Tenslotte dan nog even kort over Ferrari in haar thuisrace op Monza. De druk stond er rondom de Italiaanse GP vol op, maar ik denk dat ze met P3 voor Carlos Sainz en P4 voor Charles Leclerc maximaal hebben gepresteerd. Men had de strategie een keer op orde, voor Ferrari is dit al heel wat, en beide mannen mochten racen, ook met elkaar. Het onderlinge gevecht in de slotfase was op het randje, maar ik vind het mooi dat ze wel de vrijheid kregen.

Voor Ferrari was dit resultaat een opsteker, maar de komende race in Singapore zal voor het team vanwege de karakteristieken van het circuit alweer meteen een stuk lastiger worden. Daar verwacht ik persoonlijk meer van Mercedes. En van Red Bull natuurlijk.

Er gebeuren wel vaak gekke dingen. Laat ik het anders zeggen: Singapore is één van de races waar de kans dat Red Bull een keer niet wint groter is dan gemiddeld. Op wie ik mijn geld zet? Ja, dan toch op Max. Op wie anders?

