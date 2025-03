Ook in 2025 deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor FORMULE1.nl meteen na de race zijn bevindingen over het voorbije weekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: een klip en klaar oordeel over de rookies én waarom Max Verstappen ‘gewoon’ gaat strijden om het kampioenschap.

De kop is eraf, en hoe! Beginnen in Australië, met regen en heel veel rookies: als je die dingen bij elkaar optelt, is het geen verrassing dat er zoveel is gebeurd in de eerste race van het seizoen. Niet leuk voor die jongens, maar voor ons als liefhebbers natuurlijk wel. En zo vallen meteen een paar dingen op. Ook met betrekking tot Max Verstappen. Maar dat zo dadelijk.

Eerst even over die rookies, want je kunt er niet omheen: wat hadden ze het lastig… Ja, Kimi Antonelli deed het uitstekend, maar de andere nieuwelingen? Bearman: dramatisch in de trainingen. Bortoleto: goed weekend, maar sluit af met een crash. Hadjar: in de opwarmronde al in de fout en het hele weekend langzamer dan Tsunoda. En dan hebben we nog de crashes van Doohan en Lawson; tja: dramatisch.

Fouten maken hoort erbij, laat dat duidelijk zijn. En er zijn ook verzachtende omstandigheden: Melbourne is al geen gemakkelijk circuit, rookies hebben er niet kunnen testen – in tegenstelling tot een seizoen met openingsrace in Bahrein – en in de regen rijden met deze auto’s is ook nog eens nieuw. En dus blijkt in zo’n weekend als dit ook maar weer eens hoe belangrijk ervaring is. Hoezeer dat telt.

Dat iemand als Antonelli die ervaring niet heeft en desondanks vierde wordt, zegt over hem dan weer juist heel veel goeds. Het is buitengewoon knap wat hij heeft laten zien. Indrukwekkend.

Genieten

Dat brengt me bij Max Verstappen, want ook die maakte indruk op mij tijdens deze openingsrace. En dan met name door de manier waarop hij meteen weer het maximale uit de auto weet te halen. Het zou mij niet verbazen dat hij om die reden dus ook dit jaar volop meedoet om de titel.

Kijk naar het foutje dat hij maakt. Kan gebeuren natuurlijk. Maar het knappe van Max zit hem op dat vlak in twee dingen: in de eerste plaats maakt hij sowieso al minder fouten dan menig ander coureur. En daarbij komt: áls hij een fout maakt, is die vaak kleiner dan wanneer een ander een fout maakt. Neem Oscar Piastri. Die schiet van de baan, de gevolgen van zijn fout zijn veel groter dan die van Verstappen eerder in de race…

Overigens had ik wel willen zien hoe het duel bij McLaren was afgelopen zonder die fout. Piastri was namelijk op een gegeven moment sneller dan Norris. Inhalen is Melbourne is daarentegen lastig, zeker als er maar één droge lijn is.

Al met al viel er genoeg te genieten. En dan heb ik het nog niet eens gehad over Ferrari dat nog stappen moet en zal zetten met bijvoorbeeld Lewis Hamilton. De tactische keuzes waren niet de beste; je hoorde hoe Hamilton daar al iets van vindt en hoe hij zijn stempel probeert te drukken. Dat wordt nog wat.

Heerlijk, we zijn begonnen… Op naar meer!

