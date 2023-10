Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal: Lewis Hamilton die klaagt en een positief en snel Mercedes. Met dus kans om alsnog in 2023 een race te winnen? Nee, dát dan weer niet. Een uitleg.

Klagen. We doen het allemaal wel eens, coureurs ook. De één meer dan de ander misschien, op verschillende manieren en momenten. Ik denk dat geklaag bij negen van de tien mensen, en ook coureurs, voor negatieve energie zal zorgen. Want als je zelf gaat lopen klagen, leidt dat af van je doel. Het kost vooral energie, levert niks op.

De echte toppers, de echte kampioenen; zij kunnen ook veel klagen. Zeuren soms zelfs. Maar het knappe in hun geval, wat onderscheidend is van anderen, is dat zij zich nooit zullen laten afleiden van hun doel. En ze laten het nooit ten koste gaan van hun prestaties. Max Verstappen is er een voorbeeld van: hij klaagt ook soms, maar levert wel. Presteert goed. Wint wedstrijden. En pakt titels.

En Lewis Hamilton, die kan er ook wat van. Dat zagen we zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten maar weer eens. Ook hij is een meervoudig kampioen; zeven wereldtitels won hij. Knap toch, ondanks dat klagen? Soms zeurt hij veel te veel, vind ik. Maar leidt het hem af? Nee. Hij hoort bij die uitzonderingen – net als Verstappen – die kunnen klagen en desondanks resultaat boeken, zich niet van de wijs laten brengen.

Hij won bijna

Ik zag het tijdens de race in Austin ook weer. Wat klaagde Hamilton over de banden en over nog andere zaken. Het team was juist steeds positief richting hem, de mensen aan de kant zagen mogelijkheden. Hamilton bleef zeuren. Maar, en dat tekent de kampioenen, hij ging er tegelijkertijd wel vol voor. En won ook nog bijna, zijn diskwalificatue uren na de race voor het gemak maar even buiten beschouwing gelaten.

Dan zou je kunnen zeggen: misschien wint hij dit jaar dan nog wel een wedstrijd. Zelfs ondanks dat gezeur – dat kan immers wel samengaan met succes, hebben we net geconcludeerd. Klopt. Hamilton liet het al vaker zien. En dus is hij op basis van zondag, mét een nieuwe vloer als update, dan de man die misschien nog wel een van de vier resterende GP’s gaat winnen dit jaar?

Nou, nee.

En dat komt dus niet door dat klagen of zeuren.

Het komt puur door ene Max Verstappen. Die zal in de weg staan. Want ja, hij had remproblemen zondag. En hij startte als zesde. En ja, het komt allemaal wat dichter bij elkaar aan het einde van het seizoen. Maar niks kan hem stoppen, alleen pech. Hij is en blijft goed, de auto ook.

Vijftig GP-zeges. Petje af.

Niks te klagen dus (behalve over de remmen, vooruit).

