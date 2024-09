Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: Max Verstappen die het onmogelijke presteert in Singapore, de achtervleugel van McLaren en de taakstraf voor een groot kampioen…

Met zijn tweede plaats in Singapore heeft Max Verstappen weederom zijn enorme kracht en kunde getoond. Want om met de auto die hij heeft tweede te worden, dat is eigenlijk ongelooflijk. Kijkend naar de pure snelheid, hadden de McLarens ook in Singapore weer gewoon één en twee moeten worden, gevolgd door de Ferrari’s. Maar Max eindigde gewoon voor Oscar Piastri van McLaren als tweede. Voor mij is in deze race nog duidelijker geworden hoeveel ze bij McLaren al hebben weggegooid. Ook in Singapore dus weer, ondanks de verder verdiende zege van Norris.

Het blijkt een hardnekkig probleem van Norris dat hij niet altijd de resultaten boekt die mogelijk zijn met het superieure materiaal dat hij momenteel tot zijn beschikking heeft. In Singapore ging het ook weer bijna en heel onnodig mis, bijvoorbeeld toen hij zich verremde. Het scheelde niks. Loopt het twee procent anders, dan rijdt hij zijn hele neus of voorwielophanging eraf. Als je vervolgens iets uitzoomt zie je dat ook mannen als Russell, Leclerc en Sainz hun fouten maken. En dat is exact het verschil tussen Max Verstappen en de rest van het veld. Hij is de enige die geen onherstelbare fouten maakt. Max levert al-tijd, een unieke kwaliteit. Formule 1 is een sport waar iedereen altijd tot het uiterste gaat, waar je als coureur geen tiende van een seconde kan laten liggen. En dat is exact waarom mensen fouten maken. Maar in mijn beleving is Max de enige coureur die deze fouten niet maakt. In ieder geval de laatste jaren niet meer.

Norris moet alle races kunnen winnen

Het neemt niet weg dat Max evengoed een moeilijk slot van het seizoen tegemoet gaat. In de WK-strijd bedraagt zijn voorsprong op Norris nu 52 punten met nog zes races en drie sprintraces te gaan. Als je kijkt naar de snelheid van de McLaren, dan is die marge eigenlijk helemaal niks, zeker als ook Piastri er ook nog eens tussen gaat zitten.

Bij Red Bull hebben ze nu drie weken tot de volgende serie races. Ze kunnen die tijd goed gebruiken. Maar in tegenstelling tot veel anderen denk ik niet meteen dat ze dichterbij zijn gekomen bij McLaren, ondanks de tweede plaats van Max Verstappen. Ik denk dat hij gewoon wederom gemaximaliseerd heeft. Maar als je de voorsprong van Norris ziet, dan betekent dat eigenlijk dat hij ook de resterende races allemaal moet kunnen winnen, zoals Max dat aan het begin van dit seizoen ook deed toen hij degene was met de snelste auto.

De eerstvolgende race is in de Verenigde Staten, op het Circuit of the Americas in Austin. COTA is een baan waar Max traditioneel altijd wel goed gaat. Dit jaar zal het wel een ander verhaal zijn. Ik heb er net zelf gereden, het asfalt is vernieuwd en de hobbels zijn weg. Dus dat is gunstig voor Red Bull. Max zou derhalve redelijk moeten scoren, maar normaal gesproken eindigt hij ook dan achter de McLarens.

Ik vind Piastri nog niet constant genoeg

Begrijp me niet verkeerd, ik vind Norris een sterke coureur en Piastri een enorm talent, maar de euforie rondom die twee vind ik af en toe wel wat overdreven. Piastri is absoluut een toptalent, dat alleen nog maar verder zal groeien, maar ik vind hem nog niet constant genoeg. In Zandvoort had hij tweede moeten worden en in Singapore, waar hij wel weer enkele fantastische acties liet zien, dus ook.

Dan nog even over de omstreden achtervleugel van McLaren. Het team moet de vleugel van de FIA wel aanpassen, maar er volgt geen verbod. Ze durven er geen al te grote consequenties aan te hangen, waarschijnlijk ook omdat ze de spanning in het WK niet willen wegnemen. En eerlijk gezegd vind ik het wel mooi. In de Formule 1 zoekt iedereen altijd de grenzen op. Dat is een beetje de essentie van de sport. Ik vind het mooi dat je achter de schermen zoveel slimme mensen hebt die iedere week met nieuwe vondsten proberen te komen om de concurrentie af te troeven. Daarom is Adrian Newey zo briljant. Dat soort mensen moet je wel een zekere mate van ruimte en vrijheid gunnen, vanzelfsprekend binnen de regels, om te innoveren. Van mij hoeft hier dan ook geen sanctie op te volgen.

Dat brengt me tenslotte nog even bij een sanctie die wel werd opgelegd, namelijk een taakstraf voor Max Verstappen omdat hij het woordje Fuck had gezegd. Ik vind het lachwekkend. Ik vind het prima als de FIA een coureur af en toe wijst op zijn taalgebruik, maar ze moeten daar geen straffen voor geven. Alles begint met de boordradio, waarvan FOM zelf de fragmenten uitzendt. Als coureur kun je er weinig aan doen als je in het heetst van de strijd, terwijl je vol gas rijdt, een krachtterm of scheldwoord bezigt.

Max is een grote en bijzondere kampioen

Oftewel, ik vind het volledig terecht en mooi dat Max zich verzet tegen de taakstraf en in Singapore de FIA-persconferentie boycotte. Ik las ergens een mooi commentaar: Max Verstappen laat hiermee zien dat hij niet zomaar een F1-coureur is, maar één van de groten van de sport die zijn rug recht en zijn invloed gebruikt om de sport te veranderen.

Goed ook dat andere coureurs als Norris en ook Lewis Hamilton hem hierin steunen. Zij zijn het ermee eens, maar het is wel Max Verstappen die de muur afbreekt. Op de baan maakt hij geen fouten, naast de baan is en blijft hij zichzelf. Dat maakt hem tot zo’n grote en bijzondere kampioen, die we in de geschiedenis van onze sport nog niet eerder hebben gezien.

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!