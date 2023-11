Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: over waarom het net niet perfect was bij Red Bull en Max Verstappen en wat 2024 ons gaat brengen.

Er is al veel over gezegd en ja, ik ga zo echt wel vooruitblikken alvast op bijvoorbeeld 2024. Maar ook ik wil toch eerst even zeggen hoe knap het was wat Max Verstappen dit seizoen heeft laten zien. Wat een seizoen, met een mooie zege in Abu Dhabi als passend einde van een topjaar. Dominantie, dat is het eerste woord dat me te binnen schiet. We zijn met z’n allen echt getuige geweest van iets heel speciaals. En, zoals Max zelf ook al zei, het zal lastig worden dit te evenaren.

Signalen 2024

Laten we dat betreft eens vooruit kijken. Hoe groot is de kans dat je weer zo oppermachtig kunt zijn in 2024? Er zijn genoeg signalen dat Red Bull, of beter gezegd Max, ook volgend jaar ‘gewoon’ weer de beste van het veld zal zijn. En zeker de combinatie van coureur en team.

Als ze slim zijn – en dat zijn ze bij Red Bull – hebben ze eerder dit seizoen allang de blik gericht op de auto van komend jaar. Dat geldt ook heus voor de andere teams, maar Red Bull had en heeft een voorsprong. Dat kan zomaar ook het geval zijn in 2024. Alleen is dan wel de vraag: ‘Kan het nog wel beter?’

Het antwoord is lastig te geven. Je zou denken van niet, met 21 van de 22 races die in een zege voor Red Bull eindigden. Max won er 19, ook dat is bijna niet te evenaren. Maar, eerlijk is eerlijk: dat zeiden we na zijn goede seizoen van 2022 óók. En we hebben kunnen zien dat er dit jaar alsnog een tandje bij kon. Dat maakt het dus ook zo knap.

Zwakke punten

Je zag wel andere teams dichterbij komen, zoals McLaren. Maar is dat omdat de concurrentie daadwerkelijk het gat met Red Bull heeft weten te verkleinen óf heeft Red Bull dat min of meer toegestaan door niet voluit te hoeven gaan? Een interessante vraag…

Neem van mij aan dat Red Bull en Max er echt niet met de pet naar hebben gegooid, maar ze waren zó sterk en zó goed dat je bijna zou denken dat ze niet steeds op 100 procent reden. Of dat zo is, is een tweede. Maar het zomaar hebben gekund. Dat is een compliment voor hoeveel beter Red Bull en Max waren dan de rest dit seizoen.

Zwakke punten waren er eigenlijk niet. Nu zou ik kunnen wijzen op de kwalificatie: in de race op zondag waren Red Bullen Max bijna altijd supergoed, op zaterdagen misschien wat minder. Maar kijk even naar het aantal poles van Max: 12! Met zo’n aantal kan ik natuurlijk niet zeggen dat zoiets een zwak punt is.

Dus wat is dan je speerpunt in de winter als Red Bull zijnde? Ik zou me erop richten vooral zo goed te blijven. Veel beter worden dan dit, dat kan immers nauwelijks. Perfectie bestaat niet, zeggen ze dan. Maar dit jaar kwam er op z’n minst erg dichtbij.

De concurrentie

En de concurrentie? Als ik de andere teams was, zou ik vasthouden aan m’n eigen plan. Oftewel: op eigen manier het gat proberen te dichten, door zélf iets te ontdekken en te vinden. Niet proberen Red Bull en Max na te doen, want dat zal nooit helemaal lukken. De druk om het goed te doen, is er natuurlijk wel bij de achtervolgers. Bijvoorbeeld bij Mercedes, waar ze dit seizoen niet eens een Grand Prix hebben gewonnen. Weer hadden ze het niet goed genoeg voorelkaar.

Maar goed… het zit erop.

Nog 94 dagen tot de eerstvolgende vrije training. Nu al zin in!

