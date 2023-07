Daags na elke Grand Prix deelt Jeroen Bleekemolen in een column op Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal gaat het over de ontslagen Nyck de Vries en hoe diens vervanger Daniel Ricciardo presteerde.

Kijkend naar de Grand Prix van Hongarije zullen veel mensen toch even aan Nyck de Vries hebben gedacht. Ik wel in elk geval. Hoe zou het met hem zijn, vragen racefans zich af. Ik ken hem, en zijn vader ook, en ik kan je zeggen: ze zijn vechters. Dus geloof mij, die gaan vol gas door en kijken alweer naar nieuwe mogelijkheden voor Nyck in de autosport.

Nog steeds vind ik dat zijn ontslag bij AlphaTauri veel te vroeg kwam. Tien races en weg is-ie. Dat is echt veel te weinig voor een rookie. En ook al denken ze daar bij Red Bull heel anders over, toch blijf ik er bij. Maar goed, ook dit is Formule 1 en ik snap dat ‘het zo werkt’, zoals ze dan zeggen.

Of Nyck zondag ook zelf naar de race in Hongarije gekeken heeft, weet ik niet. Maar het zou me juist niet verbazen. Want je wilt uiteindelijk toch ook wel weten hoe het gaat, wat er gebeurt. Het is toch je wereld. Zoals wij allemaal benieuwd waren natuurlijk.

Niet alleen naar Max Verstappen of de spannende strijd achter hem.

Maar ook naar Daniel Ricciardo. Want hoe zou die het doen als vervanger van Nyck?

Eerlijk is eerlijk: de conclusie kan alleen maar zijn dat Ricciardo het heel erg knap gedaan heeft. Sneller dan Tsunoda in de kwalificatie, sneller dan Tsunoda in de race. Had Nyck dat ook gekund? Zeker wel. Daar twijfel ik niet aan.

Maar bij zijn rentree meteen sneller zijn dan de teamgenoot, dat moet je Ricciardo nageven: goed gedaan. Hij reed een hele lange stint op één band, was ook sneller dan Tsunoda toen die nota bene op nieuwere banden reed. Dus dat is niet zomaar iets, hij verdient een compliment.

Dat Ricciardo ervaring heeft, helpt wel. Daar kun je op bouwen, zowel het team als hij. Garanties zijn er niet, hij heeft sinds afgelopen seizoen ruim een half jaar langs de zijlijn gestaan. Het wordt interessant hoe AlphaTauri het met Ricciardo de komende races gaat doen: de baan in Hongarije lag de auto denk ik wel aardig, maar dat verwacht ik niet in Spa, Zandvoort en in Monza.

We zullen zien.

Precies zoals we ook zullen zien wat de toekomst brengt voor Nyck. Neem van mij aan: teams zien in hem een goede coureur voor bijvoorbeeld WEC, in een hypercar. Daar zie ik Nyck zomaar instappen. Hij heeft in het langeafstandsracen al eerder flink indruk gemaakt. Hij was goed, snel en relaxed. Teams weten maar al te goed wat hij kan.

Net als in de Formule E natuurlijk, waar hij wereldkampioen werd met Mercedes. Een combi van WEC en Formule E zie ik dan ook zomaar voor me. En wie weet, misschien dat hij toch nog een voet tussen de deur probeert te houden in de Formule 1. Hoe moeilijk dat ook zal zijn; hij is nu eenmaal geen opgever.

Een loopbaan in Amerika zou ik hem overigens ook van harte aanraden, maar of hij dat zelf wil? Ik denk het niet. Maar hoe het ook afloopt allemaal, Nyck komt heus nog goed terecht. En of dat ook geldt voor AlphaTauri? De tijd zal het leren.

