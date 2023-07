Daags na elke Grand Prix deelt Jeroen Bleekemolen in een column op Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal gaat het over McLaren: topteam van weleer, maar ook een nieuwe uitdager van Red Bull? Jeroen ziet dat de opmars is ingezet.

Ik zag zaterdag en zondag de enorme blijdschap en dat enthousiasme bij Zak Brown na de prestaties van McLaren en geloof mij: dat was niet gespeeld. Dit succes is precies wat het team nodig heeft, Brown had het zélf ook nodig. McLaren in de top, zoals we vanuit het verleden gewend zijn. Het is het gevolg van een stap voor stap ingezette weg omhoog na de klap die het team kreeg van de zo tegenvallende samenwerking met Honda een paar jaar geleden.

De top is natuurlijk ook waar McLaren van oudsher hoort. Ook al liep het de afgelopen jaren misschien niet zoals gewenst, in alles was en is het een topteam. Qua mensen die er werken, mensen die ze halen. Qua fabriek, qua faciliteiten. Qua historie.

Geen toeval

Ik durf te stellen dat de prestaties van dit weekend geen toeval zijn. Een P2 en P3 in de kwalificatie op het circuit van Silverstone is heel erg knap. De tweede plek van Lando Norris in de race is dat ook. Hij was altijd al een groot talent en laat zien dat hij een goede coureur is. En wat te denken van Oscar Piastri? Debutant dit seizoen, maar het scheelde weinig of hij had op het podium gestaan. Hij had pech met de safety car en werd vierde, maar had qua snelheid recht op plek drie.

Goeie, jonge coureurs zijn het. Als ik dat optel bij de gedegen organisatie en zie hoe de updates een verschil maken, dan voorzie ik nog dit seizoen een opmars. De prestatie van dit weekend is geen toeval. En al helemaal geen incident.

In Oostenrijk zag je het al bij Norris en in Engeland bij beide coureurs: McLaren heeft met het upgradepakket enkele tienden van een seconde weten te winnen en dan doe je ineens mee. Want het is close achter Max. Al is en blijft die dominant met Red Bull.

Uitdager van Max?

Kan McLaren dan de uitdager worden in de rest van dit seizoen en misschien de toekomst? Ik vind dat Aston Martin inmiddels wat door het ijs is gezakt en Ferrari, tja. Mercedes wordt nog wel beter en McLaren zit er nu dus ook bij. Denk eens terug aan vorig seizoen: toen was het Mercedes met een opmars en uiteindelijk leidde dat nog tot een zege voor George Russell. Dat zou dit jaar ook zomaar eens het geval bij McLaren kunnen zijn.

Ik zie ze nou niet gelijk als structurele uitdagers van Max of Red Bull. De combinatie van die twee is zó enorm sterk; ook volgend jaar verwacht ik dat. Maar misschien, als McLaren verder groeit in combinatie met het topteam dat ze in de basis is, kan het zomaar bij de intrede van de nieuwe reglementen over een paar jaar anders zijn.