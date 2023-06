Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een column op Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed of fout en wat moet er anders? Ditmaal: wat is er toch aan de hand bij Ferrari en wie heeft de sleutel tot succes in handen?

Ik had veel van Ferrari verwacht dit seizoen. Of, nou ja, in elk geval méér dan vorig jaar. Meer ook dan tot nu toe het geval is. Want de reglementen zijn nauwelijks veranderd en afgelopen seizoen was de auto al snel. Het was hoe dan ook geen slechte auto, alleen een beetje onbetrouwbaar. Dat moest op te lossen zijn, zo dacht Ferrari. En ik ook.

De praktijk is dan toch wat anders, zo blijkt. De achterstand op Red Bull is groot, maar ze worstelen ook ten opzichte van de andere teams in de top. Onderaan de streep is het contrast met vorig jaar qua snelheid groot. Te groot.

Komt het nog goed? Ik denk het wel. Zeker als je ziet dat ze in Fred Vasseur een nieuwe baas haalden. Een man die bekend staat als een hele goede manager. Waar je wat van mag en kunt verwachten. Bijvoorbeeld met betrekking tot zijn invloed op Ferrari, de organisatie en de prestaties op de baan.

Ik had rond dit punt in het seizoen alleen al wel verwacht dat we meer van die invloed hadden kunnen zien of merken. Ik ben er intern natuurlijk niet bij, misschien doet hij zijn ding, doet hij dat goed en moet hij lekker zo doorgaan. Dan heeft het tijd nodig. Maar feit is dat het sinds zijn komst nog niet echt beter is gegaan bij Ferrari. Hij is nog niet de reddende engel. En dan dringt ook voor Vasseur ineens ook zomaar de tijd. Die krijg je bij Ferrari nu eenmaal niet altijd.

Te vaak is het net niet goed genoeg dit seizoen. Zo doet Carlos Sainz het dan in Spanje goed in de kwalificatie, maar zakt Charles Leclerc juist door het ijs. En als je dan ook nog hoort dat de auto niet naar wens is, maar niemand precies weet waardoor dat komt, is dat niet fijn voor een coureur. Ik weet hoe dat kan zijn: je gaat ineens aan alles twijfelen; aan de auto, jezelf en ga zo maar door.

Het kan funest zijn voor je vertrouwen, maar Sainz en Leclerc zijn hoe dan ook kwalitatief goed genoeg. Daar ligt het niet aan bij Ferrari. Wie echt de sleutel tot de oplossing in handen heeft, is maar de vraag. Ze zullen het met z’n allen moeten doen. En dus moet je elkaar motiveren, steunen en helpen. Als coureur eens naar de fabriek gaan. De mensen toespreken.

Lewis Hamilton, die deed en doet dat wel eens bij Mercedes. En kijk hoe dat door de jaren heen heeft uitgepakt bij dat team. Ook voor Ferrari heb ik nog hoop, het is heus nog niet dramatisch. Maar het moet wel beter. De tijd tikt door.