Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: de overwinning van Hamilton en het onderlinge respect tussen de coureurs. ‘Verstappen en Norris hebben iedereen op hun plek gezet.’

We hebben een fantastische race gezien op Silverstone. De omstandigheden waren er ook naar, maar dit hoort ook wel bij de Britse GP. De race heeft niet teleurgesteld en je wist van tevoren al dat er veel ging gebeuren omdat er regen was voorspeld.

Allereerst is het natuurlijk geweldig dat Hamilton heeft gewonnen. Het was ook echt nodig voor hem om dit eindelijk weer eens te bereiken. En dan ook nog eens in zijn thuisrace, echt heel mooi. Het zou verschrikkelijk zijn geweest als hij nooit meer een race zou hebben gewonnen. Mercedes is nu goed bezig en kan er nog wel een paar winnen dit jaar.

Het is zo’n verrassend seizoen geworden, elke week lijken we wel weer een andere favoriet te hebben. Ik had aan het begin van het seizoen nog voorspeld dat Max meer dan 20 races zou gaan winnen. Ze begonnen immers zo dominant, maar als je kijkt hoe het nu verloopt dan zijn ze echt wel teruggezakt. Dat is zorgwekkend voor Red Bull. Je ziet het niet alleen aan Max omdat hij niet meer zo makkelijk wint, maar vooral aan Pérez. Die is heus niet vergeten hoe hij moet rijden, maar komt nu echt veel tekort. Dit wordt ook interessant voor de komende tijd. Blijkbaar is die RB20 toch niet meer zo goed ten opzichte van de rest.

En dan komt dat talent van Max in Silverstone toch weer naar bovendrijven, want hij reed echt een hele goede race. Niet alleen was de strategie goed, maar bijvoorbeeld ook zijn outlaps. De ronden waarin het moest gebeuren, maakt hij tijd goed op de concurrentie. Ook dook hij op de juiste momenten naar binnen voor een bandenwissel.

McLaren heeft het daarentegen slecht gedaan en Norris gewoon te lang laten doorrijden. Ook bij Piastri ging het mis en hadden ze bij de eerste stop beter een dubbele pitstop kunnen maken. Dat zijn van die simpele rekensommetjes. Natuurlijk is het een klein beetje gokken, maar ook weer niet helemaal. Je hebt onder zulke omstandigheden best wel invloed op je eigen resultaat. Je moet doen wat het meest logische is, want logica en reëel denken blijft op dat moment vaak het beste.

Tot slot kan ik genieten van het onderlinge respect tussen de coureurs. Kijk hoe Verstappen Hamilton na de finish feliciteert vanuit de cockpit en hoe de Mercedes-coureur daarop reageert. Dat is toch mooi? Maar bijvoorbeeld ook hoe Verstappen en Norris deze week iedereen op hun plek hebben gezet. Ze hebben maandag na de race in Oostenrijk met elkaar gebeld, het is weer goed en iedereen is stil. Zo is wel de sfeer momenteel tussen de toprijders, ze gaan gewoon met respect met elkaar om.

