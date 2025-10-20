Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: hoe Max Verstappen er in Austin voor heeft gezorgd dat ook Jeroen inmiddels (bijna) gelooft in een vijfde wereldtitel.

Als het de afgelopen tijd over Max Verstappen en de titelstrijd ging, wist iedereen hoe ik erin stond. En daarmee schrijf ik nu meteen al iets veelzeggends: ‘stond’. Inderdaad. Want, ja: ik begin nu toch te twijfelen.

Dit weekend was hij zó goed, hij heeft zó’n slag geslagen…

Straks gaat-ie het alsnog doen.

Ik ben bijna om.

Want wat is Max Verstappen snel. Belachelijk snel. Dat wisten we, dat weten we en dat blijkt steeds weer – ook nu, dit weekend. Het is Max die keer op keer laat zien dat hij de allerbeste is. Al die andere Formule 1-coureurs worden er gek van, dat kan bijna niet anders.

Ik denk dat hij qua titelkansen inmiddels zelf ook een klein beetje om is. Al gaat hij echt niet ineens anders rijden daardoor, dat is juist het mooie. Hij gaat gewoon in die auto zitten en doet zijn best. Maar die anderen beginnen in de spiegels te kijken en dat is zijn kracht. Max lacht zich ondertussen suf: hij heeft niks te verliezen en de rest wordt alleen maar zenuwachtiger.

LEES OOK: Verstappen wint opnieuw, brengt McLaren aan het wankelen in titelstrijd

Kijk naar McLaren, kijk naar Piastri en dit weekend. Hij heeft het even helemaal niet, dat hadden we niet verwacht. Een teken aan de wand. Norris is er ook nog, maar ook daar loopt Max op in. En dan mag je nu naar Mexico met z’n allen, waar hij ook weer goede kansen heeft…

Dus? Kan het nog? Ja. Want de hap die hij neemt uit de voorsprong van Piastri is enorm. Vijftien punten in één keer. Dan gaat het hard. Dat zien ze bij McLaren ook, daar zijn ze toch wel slecht bezig. Ze doen gewoon niet mee om de winst. Bizar. Norris had wel een goede kans gemaakt als hij in vrije lucht had gereden, die auto is echt nog wel snel. Maar steeds laten ze het bij McLaren liggen in de kwalificatie.

En de clash tussen Piastri en Norris, daar was-ie dan, in bocht 1 zaterdag. Dat is wel pech voor het team, maar je weet dat het een keer kan gebeuren. Los daarvan gaat het niet goed met de resultaten. Ook een Andrea Stella snap ik dan niet. Sla eens met de vuist op tafel, denk ik dan. McLaren moet presteren en dat doet het team op dit moment niet.

En dus ziet iedereen ziet waar het heen gaat, ook ik: Verstappen die nog in de buurt komt dit seizoen. Want eigenlijk helemaal niet kon. Maar dit weekend kan zomaar eens de ommekeer zijn geweest. Het ligt weer open…

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.