Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: welke prioriteiten moet Red Bull stellen in de aanloop naar volgend seizoen en hoe zitten Max Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Pérez de resterende twee races achter het stuur van hun RB20?

Wat een enorm contrast was het weer. De één (Max Verstappen) werd zondag in Las Vegas voor de vierde keer terecht en overtuigend wereldkampioen, de ander (Sergio Pérez) beleefde andermaal een dramatische kwalificatie en reed al vanaf de start een verloren race. Het was eigenlijk het verhaal van het seizoen voor Red Bull.

De WK-stand (Verstappen bovenaan, Pérez achtste) spreekt boekdelen, evenals het aantal eliminaties voor Pérez in Q1 van de kwalificatie. Maar wat zegt het verschil in prestatieniveau over de kracht van de auto? De waarheid ligt ook hier waarschijnlijk ergens in het midden. Het is de klasse van Max dat hij ook zondag, met een auto die duidelijk topsnelheid mist, er toch weer handig bij zat en lang op podiumkoers reed.

Toegegeven, ook Pérez was voor zijn doen best wel okay bezig, na een dramatische kwalificatie op zaterdag. Zijn racepace was best goed. Alleen hij werd wel een beetje opgeofferd om voor Max een beetje in de weg te rijden. Ik denk dat als Pérez iets meer zijn eigen strategie had kunnen rijden er wellicht iets meer voor hem had ingezeten.

‘Pérez kan geen goed meer doen’

Pérez had overigens een geweldige en risicovolle inhaalactie toen hij in één klap twee man (Liam Lawson en Kevin Magnussen) passeerde. Gelukkig waren ze alle drie wakker, want het had ook fout kunnen gaan. En dan had hij waarschijnlijk de hele wereld over zich heen gehad. Dat is ook het moeilijk aan de situatie waar hij zich in bevindt. Pérez kan gewoon weinig goed meer doen natuurlijk en dat maakt het natuurlijk voor hem persoonlijk heel lastig.

Of Sergio Pérez nog te handhaven is bij Red Bull… ? Ik denk dat hij dat niet meer moet willen. Het heeft geen zin meer. RB laat hem het seizoen afmaken. En dan is het einde verhaal voor hem. Of hij überhaupt iets heeft bijgedragen aan de vierde wereldtitel van Max? Om heer eerlijk te zijn: minimaal. Op momenten dat het voor Max moeilijker werd, kreeg hij het nog moeilijker en was het al een beetje over.

Het verloop van dit seizoen zegt wat mij betreft nog vrij weinig over volgend jaar. Er is immers geen topteam dat er bovenuit steekt. Mercedes bijvoorbeeld pakte in Las Vegas een één-twee, maar zegt zelf niet te weten waar dat vandaan komt. En dat maakt het natuurlijk ook wel weer mooi. Ik ben zelf vooral heel erg benieuwd of Red Bull het weer allemaal op de rit krijgt. Want dit seizoen ging er veel mis en mag men van geluk spreken dat men Max aan boord had, die weinig tot geen fouten maakte en het team de rijderstitel weer heeft bezorgd.

‘Eén mening extra kan het verschil maken’

Voor het team is het echt te hopen dat men lering trekt uit alles wat er de afgelopen maanden, on-track en off track, is gebeurd. Men heeft zelf aangegeven dat vooral de problemen met de windtunnel en de data een grote rol hebben gespeeld, waardoor niet altijd de juiste inschattingen en keuzes zijn gemaakt.

Maar dat laatste is natuurlijk mensenwerk. Bijvoorbeeld, in Las Vegas was er het gedoe met de achtervleugel en het is echt niet zo dat iemand als Adrian Newey voor alles altijd de oplossing in huis had, maar één mening extra van zo iemand kan soms wel het verschil maken. Iemand die zegt: ‘Jongens, kijk daar nog even naar of hebben jullie dat al gecheckt?’ In de Formule 1 kunnen kleine nuances het verschil betekenen tussen winst en verlies.

Dit huidige seizoen vraagt voor Red Bull in ieder geval om een zeer kritische zelfevaluatie, waarbij de vraag centraal moet staan hoe men voor volgend jaar weer een auto kan neerzetten die in de basis gewoon goed is. En om dat te bereiken moet je echt mensen op de juiste plekken hebben zitten. Maar zoiets is niet eenvoudig. Er is gaandeweg veel veranderd binnen het team. De eerste races ging het natuurlijk goed, maar daarna is het snel omgedraaid. Door alles wat er achter de schermen speelde heeft men veel laten liggen. Nogmaals, men mag blij zijn dat Max Verstappen in die auto heeft gezeten.

‘Max zal met relaxed gevoel in auto zitten’

De komende twee races, in Qatar en Abu Dhabi, zal hij met een relaxed gevoel in de auto zitten, in de wetenschap dat voor hem de belangrijkste buit binnen is. De focus voor hem zal nu meteen richting 2025 gaan, in de zin van: waar moeten we aan werken, waar zijn we nog te zwak? Want wat voor hem nu het belangrijkste is, met stip, is hoe hij ook volgend jaar voor zijn vijfde titel kan gaan.

En Sergio Pérez? Voor hem zou het leuk zijn als hij in die laatste twee races van dit F1-seizoen nog ergens iets neer kan zetten. Dat zal lastig worden, want hij zit er nu steeds zó ver naast. Maar ergens gun ik het hem ook wel weer dat hij zijn periode bij Red Bull goed kan afsluiten. Hij zal diep van binnen ook wel weten dat het zijn laatste F1-races worden. Misschien krijgt hij daardoor wat meer vrijheid in zijn hoofd, waardoor het op de valreep nog een keer de goede kant opvalt voor hem. Maar heel eerlijk, ik acht de kans klein.

