Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: een enerverend uitstapje naar de journalistiek en het perspectief voor Max Verstappen. Is zijn vierde wereldtitel serieus in gevaar?

De Dutch GP was misschien uit sportief oogpunt niet de meest spectaculaire race van het seizoen. Voor mij persoonlijk was het een geweldige ervaring. Ik maakte het evenement een keer van de andere kant mee, namelijk als commentator en analist voor zowel NOS radio als NOS televisie.

Voor het commentaar zat ik naast Hans van Loozenoord in het commentaarhokje op het circuit en meteen na afloop moest ik steeds rennen naar de camping achter de hoofdtribune om buiten adem aan te kunnen schuiven bij het studioprogramma. De NOS heeft van Viaplay een sublicentie gekregen, dus op het circuit zelf konden we relatief weinig doen. Daardoor heb ik aardig wat heen en weer gerend. Ik heb mijn trainingsuurtjes dit weekend dus wel gemaakt. Op een gegeven moment zat ik echt in een soort ritme. Het was beslist leuk om het evenement een keer op deze manier te beleven. En ’s avonds fietste ik gewoon op een opgevoerde mountainbike van mijn vader terug naar huis. Het was natuurlijk niet echt zomers weer, dus ik ben wel redelijk nat geworden. Maar ik had het er graag voor over.

‘Van circuit tot entertainmentparadijs’

Terugkijkend op het evenement blijft de sfeer toch iets ongekends. Ik had het er nog met Tom Coronel over. We zijn allebei min of meer opgegroeid op dit circuit. We hebben hier leren racen, maar tijdens de Dutch GP herken je de baan haast niet meer terug. Het is dan omgetoverd tot een entertainmentparadijs. Zelfs vanaf de baan is het anders, hoorde ik van een aantal coureurs die in de Porsche Supercup uitkwamen. De baan is uiteraard hetzelfde, maar alles eromheen is volledig anders.

Dan nog even over de race. De tweede plek achter Lando Norris was voor Max Verstappen echt het maximaal haalbare. De laatste tijd zie je wel de tendens dat het moeilijker is geworden om in te halen. Bij de Belgische GP in Spa-Francorchamps zag je gewoon treintjes rijden en niemand die wat kon uitrichten, ook al was je sneller. In die zin was ik verrast dat Norris zondag in Zandvoort vrij snel na de start zijn leidende positie kon heroveren op Max. En als je vervolgens zag hoe makkelijk hij wegreed en ook hoe snel zijn teamgenoot Oscar Piastri was op het moment dat hij in de vrije lucht reed, dat was ongelooflijk.

‘Heel bijzonder hoe snel verhoudingen zijn veranderd’

Eigenlijk is het heel bijzonder hoe snel de verhoudingen op de grid veranderd zijn. Aan het begin van het seizoen reed Max het veld op twintig seconden en nu moet hij zelf ruim twintig seconden toegeven op Norris. Mijn conclusie is dat de strijd om het kampioenschap echt nog niet is gedaan. Als Norris nog een aantal races weet te winnen en ook Piastri zit een paar keer tussen hem en Max, dan kan het met de huidige voorsprong van Max in het kampioenschap – nu nog 70 punten – snel gedaan zijn. En als je ook kijkt naar de snelheid bij Mercedes en Ferrari kan Max aankomende races gerust een paar keer zesde worden.

Komend weekend is alweer de GP van Italië op het circuit van Monza. Daar draait alles om racepace. De McLarens zijn momenteel zoveel sneller dan de Red Bulls. Het is misschien niet een bericht dat mensen willen horen, maar op voorhand lijkt het daar voor Max toch echt wel een mission impossible te worden.

