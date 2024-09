Daags na elke Grand Prix deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen over het voorbije raceweekend. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal: zorgen over Red Bull waren er al, maar na het weekend in Bakoe maakt Jeroen zich extra zorgen om Max Verstappen.

Hem kennende blijft Max Verstappen kalm en raakt hij na het voor hem tegenvallende weekend in Bakoe niet in paniek. Maar ik ben er persoonlijk wel van geschrokken. Zesde in de kwalificatie, vijfde in de race, oké. Niet ideaal. Maar veelzeggender is dat de auto nog steeds problemen heeft en dat het nu juist ook aan zijn kant van de Red Bull-pitbox alleen maar slechter lijkt te gaan.

Het vreemde van dit weekend is dat het bij Sergio Pérez een keertje beter ging. Dat verwacht je eerder andersom: dat is geen kritiek op Max, aan hem ligt het niet. En het team doet het natuurlijk ook niet expres, dat weet ik. Maar zolang Red Bull er bij Verstappens auto niet in slaagt een oplossing te vinden voor de problemen die hij aangeeft, maak ik me ernstig zorgen.

Bijvoorbeeld over de kansen voor Max in Singapore komend weekend; net als in Bakoe een stratencircuit, en opnieuw hobbelig. Als dat maar goed gaat.

En dat geldt ook voor de rest van het jaar.

Moet je dan vertrouwen putten uit het feit dat Pérez wél een goed weekend, kende? Het is op zich positief. Misschien dat ze aan de kant van Verstappen iets kunnen met de data van Pérez. Max beschrijft de problemen in elk geval duidelijk, helder en eerlijk. Dat vind ik goed om te zien. En goed om te horen.

Dat de veranderingen voor de kwalificatie niet goed uitpakten, dat kan gebeuren. Niet gek dat hij er in de race vervolgens juist ook last van had. Maar hoe nu verder? Soms is het belangrijk om het in de zoektocht naar een oplossing dan maar simpel te houden. Dit werkte niet, dus in Singapore ‘gewoon’ het tegenovergestelde doen? Ik snap die gedachte, ik sluit ook niet uit dat het effect kan hebben. Maar: elke week is anders, elk circuit, de omstandigheden.

Misschien is de oplossing voor de volgende race, opnieuw op een hobbelig circuit, inderdaad wel zo simpel. Laten we het hopen, ik maak me zorgen om Max. Want het heeft er toch alle schijn van dat ze bij Red Bull wel de vinger op de zere plek kunnen leggen, maar er steeds maar niet achter komen hoe ze de problemen kunnen oplossen (en voorkomen).

Dat Pérez het dan goed heeft gedaan in Bakoe – tot die crash – is fijn voor hem. Maar om nou te zeggen dat Red Bull dus de weg naar boven weer heeft gevonden, gaat me te ver. Daarvoor maak ik me nog teveel zorgen om Max.

McLaren is Red Bull na de Grand Prix van Azerbeidzjan inmiddels voorbij in de stand van het constructeurskampioenschap. Dat is voor Red Bull nu al een kansloze missie geworden. De rijderstitel is dat nog lang niet, Max staat met 59 punten nog altijd ruim voor. Toch bewijst het weekend in Bakoe eens te meer hoe de druk toeneemt op Red Bull om een oplossing te vinden.

Alleen dan neem je de zorgen weg. Die van mij, maar veel belangrijker: die van Max Verstappen indien hij ze ook heeft.

