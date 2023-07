Na iedere Grand Prix schrijft Jeroen Bleekemolen een exclusieve column voor FORMULE 1 Magazine. Dit keer gaat het over losgaan in de zomerperiode, discussies over de boordradio en het absurd hoge prestatieniveau van Max Verstappen, dat we volgens hem niet gewoon moeten gaan vinden…

De zomerstop in de Formule 1 is voor de coureurs altijd een moment om naar uit te kijken en de accu op te laden voor de tweede seizoenshelft. De één zal het meer nodig hebben dan de ander, maar voor iedereen is zo’n adempauze wel even welkom.

Iemand als Max Verstappen vindt zo’n break ook belangrijk. Hij is iemand die het er dan ook wel even van neemt, met af en toe een feestje. Alles met mate uiteraard. Ik zie van de huidige generatie trouwens ook niemand extreem uit de band springen, zoals dat in een verder verleden, het tijdperk van James Hunt en ook daarna nog, natuurlijk wel gebeurde.

Maar de teugels even flink laten vieren is mentaal belangrijk, nu waarschijnlijk door de overvolle kalender en de enorme prestatiedruk meer dan toen. In de tijd dat Max net Formule 1 reed bij Toro Rosso weet ik dat hij in de zomer met vrienden bijvoorbeeld goed ging stappen en lekker gek ging doen in Milaan. Zoiets moet ook gewoon kunnen. Mentaal is het goed en fysiek ben je ook snel weer terug op peil als je even aan de bak gaat. En Max wisselt eventuele feestjes natuurlijk af met sim-races en trainingen. Die blijft zijn uren achter het stuur echt wel maken.

De zomerstop is uiteraard ook altijd een moment om de balans op te maken. Als je mij vraagt wie me het meest is opgevallen, positief of negatief, dan schiet me maar één naam te binnen. Inderdaad, die van Max. Ik vind het nog steeds uniek en bizar goed wat hij laat zien, week in, week uit. Mensen die roepen dat het saai of eentonig wordt, realiseren zich dat wellicht niet.

Het Formule 1-veld heeft in de geschiedenis nog nooit zo dicht bij mekaar gezeten als nu. Wat dat betreft doen de nieuwe regels hun werk. Want achter Max is het hartstikke spannend. In de jaren dat Michael Schumacher of Lewis Hamilton domineerde, wonnen ze ook nog op een slechte dag. Max kan zich geen slechte dag veroorloven en gelukkig voor hem, die heeft hij ook niet. Wat ik ermee bedoel te zeggen: de Red Bull is de snelste auto van het veld, maar het is nu ook weer niet zo dat hij altijd met een seconde verschil de pole veiligstelt.

En kijk naar Sergio Pérez. In de tijd van Michael Schumacher eindigde Rubens Barrichello bijna altijd als tweede en in de dominante jaren van Hamilton gold dat voor Nico Rosberg of Valtteri Bottas. Maar dit seizoen eindigen de Red Bulls in races zeker niet standaard als één en twee. Door de wisselvallige resultaten van Pérez kunnen we het prestatieniveau van Max nog beter op waarde schatten. En dat niveau is absurd hoog, zoals hij ook afgelopen weekeinde in België weer liet zien. Het was – niet voor het eerst – een foutloos weekend.

Ik heb ervan genoten, ook van de uitgezonden fragmenten over de boordradio trouwens. Als je naar hem luistert, hoor je het zelfvertrouwen en de gedrevenheid. Niet iedere coureur kan het zich veroorloven tegen het team in te gaan, maar Max wel. En hij moet er ook wel een beetje mee oppassen, want als het verkeerd gaat, sta je voor joker. Maar bij hem valt alles goed, hij levert altijd. En die opmerkingen over en weer tussen hem en zijn engineer Gianpiero Lambiase, die vind ik wel mooi. Je proeft het respect, het vertrouwen en de onderlinge humor. Tussen die twee zit het wel snor.

En ondertussen zijn de prestaties van Max van de buitencategorie. Laten we dat vooral ook blijven zien en bedenken waar we als land vandaan komen. We hebben tot Max nooit een coureur in de Formule 1 gehad die echt meedeed om de prijzen. Jos Verstappen was de enige die een paar keer op het podium heeft gestaan. En nu hebben we iemand die domineert. Laten we daar van blijven genieten zolang het kan.

Ik kijk nu al uit naar het vervolg van het seizoen, eind volgende maand in Zandvoort. Dat wordt weer een oranje feestje. Maar eerst ga ik ook even vakantie vieren. Ik vlieg vandaag naar Monaco. Even lekker relaxen. Niet met Max trouwens, maar met familie en vrienden. Ook voor een columnist is het goed om soms even afstand van de Formule 1 te nemen. Maar liever niet te lang…

