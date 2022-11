In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Ditmaal smulde Vergeer van de voorproefjes op 2023 die in de Senna-S werden gegeven. En naar meer smaakten.

Proeven. Ze moesten weer even proeven. Max en Lewis. Van elkaar. Daar in de Senna-S. Max en Lewis, even voelen, even smaken, dat de een niet voor de ander wijkt. Een shot onverdunde Formule 1.

We kijken naar een geweldig Formule 1-seizoen. Een nieuw tijdperk. Met nieuwe winnaars, nieuwe circuits en vooral nieuwe auto’s, waarmee je ronden lang stevig tegen elkaar kunt racen.

De sprintrace op zaterdag bewees het nog maar eens. Wat een heerlijk gevecht was dat tussen George Russell en Max. Hard, maar fair – er stond ook geen wereldtitel op het spel en de race op zondag was er natuurlijk ook nog. Volgend jaar gaan we zes sprintraces zien. Ik hoop dat de FIA zo verstandig is om die sprints helemaal los te koppelen van de race op zondag, pas dan krijgen we nog meer van dit soort duels.

Een nieuw tijdperk, met een nieuwe heerser. Koning Max was dit jaar voor iedereen te snel. Te goed. Foutloos. Kampioen. Maar toch, de keren dat Max kon worden uitgedaagd, waren de Ferrarimannen te netjes, te braaf – denk nog maar eens aan Sainz in Canada. Nooit die do-or-die-actie, nooit over het randje, nooit een keer alles of niets. Sainz doorbrak dat bedeesde een beetje in de sprint in Brazilië: door Max opzij te zetten, met een stevige touché. Maar ja, daar biedt hij dan achteraf weer zijn excuus voor aan. Niet doen! Dit is de Formule 1.

Om Max te verslaan moet je genadeloos zijn, net als hij. Kijk naar Lewis, die heeft dat ook. Die ging niet opzij. Max voelde dat goed aan: Lewis was geen moment van zins om ruimte te geven. Net zoals Max geen moment twijfelde om die ruimte te nemen. Nee, er stond geen wereldtitel op het spel, maar iets veel diepers, groters, heftigers.

Ze weten het van elkaar. Ze dorstten ernaar. Lewis na dit moeizame jaar ongetwijfeld wat meer dan Max. Maar ik zeg jullie: dachten jullie dat het seizoen 2021 een heftig Formule 1-seizoen was? Haal deze winter dan maar even diep adem. Het seizoen 2023 wordt minstens zo intens en misschien nog wel erger.

Zondag, in de Senna-S, hebben we er alvast een voorproefje van gezien.

