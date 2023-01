FORMULE 1 Magazine verwelkomt Nelson Valkenburg dit jaar als columnist. De Viaplay-commentator zal zijn columns afwisselen met studio-presentator Amber Brantsen. Valkenburg wil lezers graag een kijkje achter de schermen in de paddock geven en verheugt zich in zijn eerste column alvast op het komende raceseizoen. En dan met name op een paar onvoorspelbare teamgevechten.

Door Nelson Valkenburg

De periode na de feestdagen is eigenlijk een van de leukste periodes van het jaar. We hebben namelijk alleen nog maar vraagtekens. Wie bouwt de beste auto? Hebben Max Verstappen en Nyck de Vries het materiaal wat ze verdienen? En vooral dit seizoen: krijgen we vuurwerk van de rijdersduo’s op de startgrid?

Die laatste vraag houdt me al een paar weken bezig. Want teamdynamiek is nu eenmaal ongrijpbaar en soms niet te managen. Het geldt voor elk niveau in de sport. Toen ik bijna tien jaar geleden werkte in het internationale raceteam van mijn ouders was het ook niet simpel, met coureurs die hun stempel proberen te drukken en koste wat kost niet van elkaar willen, nee mogen, verliezen. En als die dynamiek goed uitpakt, is er weinig zo mooi. Want wat motiveert nu beter dan niet achter iemand aan rijden met hetzelfde materiaal? Maar als steken onder water, frustratie en gedoe op de baan de sfeer vergiftigen, ben je als team meteen de klos.

Dit jaar dansen meer dan een paar teams op datzelfde koord en gaat de teamdynamiek in grote mate bepalen of het potentieel van de auto echt benut wordt.

Veelbesproken is het team van Alpine. Wat je er ook van vindt, het getuigt van lef om twee landgenoten met een enorm verleden en twee verschillende karakters en achtergronden naast elkaar te zetten. Maar daar komt ook nog bij dat Esteban Ocon en Pierre Gasly na een wisselvallig 2022 nu moeten presteren, willen zij überhaupt nog in aanmerking komen bij een van de topteams. Vuurwerk!

Niet veel minder giftig lijken de ingrediënten bij Aston Martin. Een coureur met het geloof dat hij nog steeds de beste van de wereld is en een coureur die in de paddock soms de indruk werkt dat hij racet om de droom van zijn teameigenaar/vader te verwezenlijken. Knetteren zal het misschien niet tussen Lance Stroll en Fernando Alonso, maar een auto die niet voldoet aan de hoge eisen van de Spanjaard en één of twee akkefietjes op de baan en vader Lawrence Stroll, toch al niet de subtielste, zal zich laten gelden. Je kunt het bijna uittekenen.

En wat te denken van Lewis Hamilton versus George Russell bij Mercedes? Ja, ik weet dat Russell de enige overwinning voor Mercedes in 2022 pakte. En ja, hij scoorde meer punten. Maar is Hamilton na een heel sterk tweede deel van het jaar nu echt de winter ingegaan met het idee dat hij de mindere binnen het team is? Lijkt me niet. Het zal misschien beleefder en beter gemanaged zijn dan de aanstaande strijd bij Alpine en Aston Martin, maar dit wordt wat mij betreft het teamgevecht van het jaar. Uitkomst onbekend.

Dan hebben we het nog niets eens over Sergio Pérez, die gelooft dat hij niet zomaar een tweede rijder is achter Max Verstappen, Lando Norris die bij McLaren een hongerig talent naast zich vindt, een machtsstrijd bij Ferrari, oude wonden bij de Haas-coureurs en Yuki Tsunoda wiens verdere carrière bij Red Bull afhangt van de strijd tegen Nyck de Vries…

2023 wordt gewoon een gouden jaar als het gaat om de strijd in de pitbox.

Weten we ook meteen wie de echt goede managers zijn!