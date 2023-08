Met een derde wereldtitel voor Max Verstappen in het verschiet en een uitverkochte Dutch Grand Prix voor de deur, lijkt het alsof de autosport in Nederland hoogtijdagen viert. Toch luidt Nelson Valkenburg, columnist van FORMULE 1 Magazine, de noodklok.

Ik ben iemand die zijn hele jeugd op het circuit van Zandvoort heeft doorgebracht. Zandvoort is thuis. En in mijn jeugd leerde je het circuit op verschillende manieren kennen. Je kunt je voorstellen dat de duinen anders aanvoelen tijdens een gure, winterse testdag, waar je met een handvol nieuwe coureurs aan het trainen bent, dan tijdens de Masters of F3 waar 80.000 fans op af komen. En in al die jaren was het voor de mensen achter het circuit ploeteren om de boel overeind te houden.

Trots

Juist daarom ben ik ontzettend trots op wat het team in Zandvoort heeft neergezet. De Dutch Grand Prix heeft het circuit nieuw leven ingeblazen en daarmee voor de toekomst behouden. Maar dan blijft voor mij de vraag, behouden voor wie en wat?

Want waar de Nederlandse Max Mania sterker is dan ooit, is de stand van zaken in de nationale autosport bedroevend en niet wat het moet zijn. In de vorige hoogtijdagen, inmiddels meer dan twintig jaar geleden genoten we met z’n allen van het Jos Verstappen-effect. Zes, soms zeven nationale kampioenschappen stonden aan de start met grote velden, vaak met meer dan dertig auto’s per klasse. Automerken en grote sponsoren kwamen af op deze marketingtool en zorgden er samen met autosportbond KNAF en nationale organisatie NAV voor dat honderden coureurs en tientallen teams in de nationale autosport opgroeiden, floreerden en soms ook nog een goede boterham konden verdienen.

Uitgehold

Hoe anders is het nu. In de laatste twintig jaar is de nationale autosport uitgehold. De kosten zijn de pan uit gerezen en dat, in combinatie met een paar financiële crises, heeft alles veranderd. Weg zijn de grote sponsoren en de centjes van automerken. Racecarrières alleen in Nederland bestaan bijna niet meer en veel grote teams hebben de deuren gesloten. De breedtesport voor enthousiaste amateurs is dankzij de inzet van de DNRT-organisatie nog wel erg gezond, maar als je ambitie én geld hebt, ga je als coureur gelijk naar het buitenland. Topsport in Nederland is nu niet relevant voor talent dat of naar de Formule 1 of naar Le Mans wil en te duur voor het gros van de enthousiaste, snelle amateurs.

Dat ligt niet aan de inzet van de raceorganisaties. Dick van Elk begon bijna dertig jaar terug met de Supercar Challenge en zijn V-Max organisatie heeft met de BMW M2, Ford Fiesta en Mazda MX5 Cups prachtige kampioenschappen die meer inschrijvers verdienen, terwijl de Porsche Carrera Cup Benelux vaak meer dan 20 auto’s trekt maar niet de aandacht krijgt die het verdient.

Karttalent

Als een jongen van het circuit zint me dat niet. Er is een lichting hele sterke karttalenten op komst en met een beetje geluk vinden zij hun weg naar de Formule 1-ladder. Wie weet is een van hen in staat op termijn het stokje van Max Verstappen over te nemen. En dan hebben we het nog niet eens over de inzet en het succes van Nederlandse teams als MP Motorsport, Van Amersfoort Racing en GP Elite, die bij Formule 1-weekends Nederlands succes blijven scoren.

Maar we hebben meer nodig. We hebben nationale topsport nodig, want we kunnen niet internationaal meespelen op de lang termijn als de autosport niet op alle niveaus leeft.

En hoe hoger het niveau in Nederland is, des te groter de aanwas van talent in en naast de auto. Max Verstappen regeert in de Formule 1, de Dutch GP staat als een huis. Nu de rest van onze sport nog. Tot die tijd genieten we eerst van weer een fantastisch weekend op Zandvoort.

