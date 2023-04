Ze ‘hangen’ bij GP’s meestal wat rond in de teamverblijven, moeten op afroep direct beschikbaar zijn. Reserve- en testcoureurs zijn er wel, maar eigenlijk ook niet, beweert onze columnist Nelson Valkenburg, commentator bij Viaplay.

‘De Formule 1-paddock. Op welk circuit je ook bent, op welk moment in het seizoen, zo’n paddock ziet er ruwweg hetzelfde uit. Honderden monteurs lopen kriskras door elkaar in een zee van rood, groen, zwart, blauw en alle andere kleuren van de teams. Tussendoor bouwen mediateams interviewlocaties op, proberen fotografen elke stap van een coureur op de gevoelige plaat te zetten en zijn er rondleidingen voor de happy few door leden van de VIP Paddock club.

Kortom, iedereen heeft wat te doen en iedereen kent zijn plek. Iedereen, behalve de onfortuinlijke reserverijder welteverstaan. Want in een tijd waarin privé-testdagen niet meer bestaan, nieuwe onderdelen rechtstreeks op een auto gezet worden tijdens een raceweekend en zelfs de racecoureurs het met anderhalve dag voorbereiding moeten doen voor het seizoen begint, is de rol van de reserve- en testcoureur helaas erg klein geworden.

“Het is hopen op een kans die met de dag kleiner wordt”

Neem Stoffel Vandoorne. Tijdens het weekend zit hij verscholen in een hoek van de Aston Martin Racing hospitality. Nog maar dertig jaar oud. In het bezit van een superlicentie, een te korte Formule 1-carrière en een titel in Formula E. Maar voor hem kabbelt het weekend voort zonder een echt doel, zonder volle agenda. Begrijp me niet verkeerd, hij is niet onbelangrijk want stel je voor dat hij wel nodig is. Stoffel moet klaar zijn om in te stappen, op welk moment dan ook.

Het betekent je zo professioneel mogelijk opstellen, overleg met engineers, het bijwonen van briefings met Lance Stroll en Fernando Alonso, de mannen die wel mogen rijden. En natuurlijk zo nu en dan op de foto met een sponsor van het team, Stoffel is beschikbaar, want ook dit weekend lijkt de kans dat hij nodig is met de sessie kleiner te worden. En dus proef je bijna de wanhoop als je de Belg rond ziet lopen. ‘Is dit het?’

Iets anders is de indruk die Mick Schumacher afgeeft. Het is duidelijk dat de Duitser positief probeert te blijven. Met een grote glimlach staat hij elke sessie in de pitbox van het team.

‘Dicht bij Toto blijven’, lijkt het devies. Maar ook hier is het hopen op een kans die met de dag kleiner wordt. Het enige verschil? Mick heeft duidelijk nog geloof in een goede afloop.

“Kun je niet iets regelen, zodat hij wat te doen heeft?”

De teams hebben het ook door. Normaal moet je hard werken voor interviews. Maar als het gaat om reservecoureurs is het ineens een ander verhaal. ‘Kun je niet iets regelen zodat hij wat te doen heeft en hij even de hospitality uit kan, het mag zelfs op korte termijn!’, was laatst de vraag van een van de communicatiemanagers.

Het zou met de vaste coureurs nooit zo lopen, een interview-aanvraag duurt als je geluk hebt meestal een paar weken, maar het is duidelijk dat de teams met hun supergetalenteerde maar op een zijspoor belande coureurs in het haar zitten.

De Formule 1 is veranderd, en reserve- en testcoureurs zijn een van de slachtoffers. Maar de stap maken naar een vast zitje is nog steeds mogelijk. Dat heeft Nyck de Vries ons wel geleerd. Het zijn de strohalmen waar deze coureurs zich aan vastklampen. Tot die kans komt, kijkt Mick de race naast Toto.

En Stoffel? Die zat voor de start van de race al in het vliegtuig…

