Zeker: dominantie kan saai zijn. Maar niet als die voortvloeit uit betoverend mooie perfectie. Noël Ummels geniet van uitblinker Verstappen en afknapper Stroll, zo schrijft hij in zijn column voor FORMULE 1 Magazine.

De optredens van Max Verstappen zijn elke keer weer als een magistrale avond van het Concertgebouworkest, als alles tot in de puntjes klopt: elke strijk over een viool en elke tik op een triangel. Het orkest extatisch, het publiek extatisch. Dat zou het Formule 1-publiek ook moeten zijn bij het raffinement dat hij op het asfalt legt, maar in plaats daarvan wordt er geklaagd: wat een saai jaar met iemand die nagenoeg alles wint. Dan geef je toe dat je niets snapt van het spelletje, geen oog hebt voor stuurmanskunst van museale allure.

Indien een land met oogstrelend voetbal elke tegenstander oprolt en in één sierlijke dans van een paar weken de wereldbeker ophaalt, ga je toch ook niet klagen over dominantie? Dan kijk je ademloos toe en geniet met volle teugen. De ruwe diamant Verstappen is geslepen tot wellicht het mooiste sieraad ooit in de Formule 1 en zijn optredens zijn een symfonie in excellentie.

De jongens van zijn generatie geven ruiterlijk toe dat zij vergeleken met hem de mindere zijn. Dat is niet bepaald des topsporters, maar het getuigt wel van realiteitszin. Onverholen bewondering van collega’s, die als de beste de schoonheid van het vertoonde inzien. In het besef dat je meerdere erkennen in de Formule 1 niet gelijkstaat aan je onderwerpen, laat staan capituleren. Immers: de kansen kunnen keren. In deze tak van sport ben je nooit beter dan je materiaal en hun materiaal kan erop vooruitgaan, terwijl de razende trein van Red Bull slijtage kan gaan vertonen. Al zal dat niet van vandaag op morgen zijn. Chauvinisten die meer kijken naar het resultaat dan naar de uitvoering kunnen vast nog wel een jaartje hun ego stutten met deze hegemonie, in de illusie dat een landgenoot die wint ook een beetje is alsof ze zelf winnen.

Andere kant van het spectrum

De generatiegenoot die Verstappen opvallend genoeg geen veren in de reet steekt is Lance Stroll. Niet toevallig het zwakke broertje aan het andere uiterste van het spectrum, bij wie erkennen dat een ander erbovenuit steekt vast leidt tot het zelfinzicht dat hij in de pikorde ergens onderaan bungelt. Ook van hem kan ik genieten. Althans, van zijn entourage, die hem krampachtig de hand boven het hoofd houdt. Dat hij mijlenver achterloopt op de grijze eminentie Fernando Alonso is gewoon pech en als hij zijn Aston Martin opkrult is dat geen domme actie maar een bewijs van grote vlijt. Twee keer vijfde? Zie je nou wel: de doorbraak van het toptalent is daar. Humor om te lachen.

Niettemin zou het lachen mij vergaan als ik aandeelhouder was in dat team. Een b-coureur handhaven terwijl dat ten koste gaat van de vele miljoenen voor een hogere positie in het constructeursklassement. Lawrence Stroll verdient respect omdat hij het team opstuwt in de vaart der volkeren en hoon omdat hij het terugwerpt in de tijd met dit middeleeuws nepotisme. Behalve hun achternaam hebben vader en zoon Stroll nog iets gemeen: een putdeksel voor hun kop.

