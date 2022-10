Winnen is wat je wilt als coureur, domineren waar je van droomt. Soms ziet dat er, zoals nu met Max Verstappen, makkelijk uit. Maar dat is het nooit, legt Renger van der Zande uit.

De manier waarop Max dit jaar domineert, is heel indrukwekkend. Het is ook grappig nu het verschil te zien tussen Max en Lewis Hamilton. Ik heb de laatste jaren vaak gezegd: ‘Hamilton heeft het geluk van een kampioen’. Dat je net met een vleugeltje ergens tegenaan rijdt, maar deze niet stukgaat. Dat soort geluk op momenten dat het er toe doet, zie je nu ook bij Max.

Het geluk van een kampioen is als wanneer je in een casino on a roll bent; dat alles nét goed valt. Dat je vierde rijdt, maar de nummer één en twee botsen en je alsnog wint. Of je een onmogelijke inhaalactie doet die tóch lukt, ook omdat mensen anders tegen je rijden aangezien je domineert. Als Max achter iemand rijdt, weet iedereen: ‘hij komt er toch wel langs, dat duurt niet lang’. Maar bij zijn teamgenoot Sergio Pérez denken ze: die kan ik misschien wel hebben.

Als je in zo’n flow zit, zie je dat de ‘energie’ van alle kanten uit jouw kant op komt. Het wordt als dominante coureur ook makkelijker. Je gaat minder ‘overpushen’. Je zit op de limiet, maar hebt dat zelfvertrouwen dat je sterk bent, dus alles ‘wringt’ wat minder. In plaats van die halve tiende eruit te persen bij het ingaan van een bocht en er dan twee tienden te verliezen bij de exit, ontstaat er een balans. Alles lijkt makkelijker te gaan. Lijkt, want écht makkelijk is het nooit. Het is enorm moeilijk in zo’n winnend ritme te komen en alles moet elke keer weer kloppen om erin te blijven. Daarom is het ook als je domineert nooit saai.

Periodes van dominantie, zijn alleen de Hamiltons, Fernando Alonso’s, Ayrton Senna’s en nu Max gegeven. Jongens van een andere klasse, die dat beetje extra hebben waardoor ze een tiende meer eruit halen in de kwalificatie en toch net verder vooraan staan bij de start. Jongens die gewaagdere acties maken, omdat wat voor de één gewaagd is, dat voor iemand als Max niet is. Daarnaast hebben dit soort kampioenen zelden off-weekends.

Dan kom ik weer bij Hamilton: ik vind het niet cool om te zien, maar je vraagt je af of hij over the top is. Zijn auto is minder, maar zijn inhaalacties zijn niet meer zo overtuigend als voorheen, je ziet twijfel in zijn rijden. Wellicht een combinatie van de leeftijd en dat hij het momentum kwijt is. Max, daarentegen, is zó vol vertrouwen dat hij bepalende acties kan maken én een uitweg heeft als het niet lukt. Tegelijkertijd weet je, ook met alle goede resultaten, dat het weer een keer tegenzit. Na zon komt regen, en andersom. Dat heb ik zelf vaak meegemaakt en Max zal het ook in zijn achterhoofd hebben.

Zo zijn de sport en het casino ook…

