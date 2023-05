Onze columnist Renger van der Zande weet als geen ander hoe hectisch een raceseizoen kan zijn. Een lange stop, zoals de Formule 1-coureurs die afgelopen maand hadden, kan dan heel nuttig en welkom zijn. Of toch niet?

Door Renger van der Zande

We hebben de races door de straten van Bakoe en Miami alweer achter de rug, het seizoen in de Formule 1 dendert voort. Dat er midden in de zomer een onderbreking is, is goed voor iedereen. Even rust voor coureurs, teams en iedereen die er werkt. Maar het gekke dit jaar is dat er al na drie races een behoorlijk lange break was. Dat zie je niet zo vaak in de Formule 1, zo vroeg in het jaar. En het kan een verschillende uitwerking hebben op coureurs, teams en het verloop van hun seizoen.

De balans zoeken

Het was al een tijd bekend, de lange stop in april door het wegvallen van de Grand Prix van China. De coureurs konden zich er dus voorafgaand aan het seizoen al op instellen dat ze éérst drie races zouden hebben en daarna een paar weken niks. Wat doet dat met ze op mentaal, fysiek en sportief vlak en de balans daarin? Dat vind ik een interessante vraag.

Voor de een komt zoiets goed uit, voor de ander natuurlijk niet. Stel: je zit in een flow, dan ga je lekker van race, naar race, naar race. Als je je goed voelt, wil je doorpakken. Neem iemand als Max Verstappen, die heeft niet per se baat bij zo’n break. Maar er zijn natuurlijk ook coureurs en teams die er slechter voor stonden dan ze hoopten na de eerste drie races. Een voorbeeld daarvan was AlphaTauri. Voor zo’n team komt een pauze zoals we die hebben gehad dan misschien juist goed uit. Je kunt even in de verzamelde data duiken, de tijd vinden om door te ontwikkelen.

Voor coureurs biedt een onderbreking altijd kansen. Iemand als Nyck de Vries kon de tijd goed benutten: even de eerste races laten bezinken, kijken waar wat te winnen valt, simulatorwerk doen.

Maar wat ook belangrijk is als coureur: even die tijd benutten om het ervan te nemen. Ze gaan nu in één ruk door met wedstrijden tot de zomerstop en dat hakt erin. Daarin kun je mentaal ook breken als coureur. Dus het is ook te hopen voor coureurs dat ze andere dingen hebben kunnen doen dan aan racen denken.

Zelf weet ik als coureur ook hoe het is; van de ene race naar de andere, met soms ook nog een hoop andere werkzaamheden tussendoor. Neem van mij aan: het is dan bijvoorbeeld heerlijk om even een keer zes daagjes weg te kunnen zijn met familie. Want of je nu ervaren bent of nog maar een rookie, of je nu coureur in de Formule 1 bent of in een van de vele andere klassen in de autosport, voor iedereen geldt hetzelfde: de boog kan niet altijd gespannen zijn.

