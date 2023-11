De Formule 1 verliest volgens onze columnist Rob Kamphues kijkers en hij is het zat om Robert Doornbos halverwege de races wakker te moeten maken. Maar de oplossing is simpel en heeft een naam: Fernando Alonso.

Vraag een coureur naar zijn ideale teamgenoot en hij of zij zegt: ‘Iedereen die twee tiende langzamer is’. Niet meer, maar ook niet minder. Is je teamgenoot ongeveer even snel als jij, dan vormt hij een bedreiging. Is hij meer dan twee tiende langzamer, dan wordt hij geheid vervangen door een sneller iemand. Dus: twee tiende van een seconde is ideaal.

Sergio Pérez was voor de zomer in de kwalificatie gemiddeld 0.447 seconde langzamer dan Max Verstappen. Ter vergelijking: Russell was 0.058 seconde langzamer dan Hamilton. Sainz en Leclerc, Norris en Piastri, Ocon en Gasly zaten allemaal op een tiende van elkaar. Vanaf de Dutch GP liep het verschil tussen Max en Sergio zelfs op tot gemiddeld 0.7 seconde per ronde. Vergeleken met zijn teamgenoot is Pérez de slechtst presterende coureur in de Formule 1.

Laat me duidelijk zijn: Pérez is een steengoede coureur. Al vinden alle analisten van heel Nederland hem nu een prutser, er is er niet eentje die het er beter vanaf zou brengen. Zet Doornbos, Van der Garde, Coronel en Albers in een willekeurige auto op een circuit en ik durf te wedden dat Pérez ze met twee vingers in hun neus op achterstand rijdt.

Maar zeven tiende langzamer zijn per ronde betekent in de Formule 1 het tekenen van je doodvonnis.

De vraag is dus enkel nog wie Pérez gaat vervangen. Tsunoda? Lawson? Albon? Max gehakt van ze. Daniel Ricciardo dan maar? Van hem weten we één ding zeker: in het laatste seizoen dat ze samen voor Red Bull reden was Max vijftien keer sneller in de kwalificatie en reed hij hem in de races op meer dan een halve seconde per ronde. En om er nou vanuit te gaan dat de Honey Badger in 2024 sneller zal zijn dan in 2018 lijkt me een sterk staaltje wishful thinking.

Wie dan wel? Nou, er is eigenlijk maar één andere rijder op de grid die net zo gehakt maakt van zijn teamgenoot als Max en dat is Alonso. Stroll is volledig de weg kwijt bij Aston Martin en net als Pérez dringend toe aan een andere teamgenoot. Daarom stel ik het volgende voor: Helmut, praat eens met papa Stroll en sluit de ruil van het jaar: Alonso tegen Pérez.

Aston Martin krijgt een eerste rijder die precies twee tiende sneller is dan het zoontje van de baas en Red Bull krijgt eindelijk twee teamgenoten die elkaar respecteren, kunnen racen met een bolide met een wispelturige achterkant en in staat zijn elke ronde te racen alsof het de kwalificatie is.

Wordt het gedonder achter de schermen? Ongetwijfeld.

Krijgt Max Fernando op de knieën en betekent dat het einde van de carrière van de Asturiër? Waarschijnlijk wel.

Maar wat een geweldige tijd hebben we tot die tijd!

Dus Helmut en Christian, ik weet dat jullie herhaaldelijk hebben gezegd dat er geen plek voor Alonso is bij Red Bull. Maar dit is een noodsituatie. De Formule 1 verliest kijkers, ik ben moe van de vragen van m’n vrienden wat er leuk aan is en ik ben het zat Robert Doornbos halverwege de wedstrijd wakker te moeten maken. Helmut: geef ons Fernando!

