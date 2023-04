Wanneer is een tijdperk ten einde? Moeilijk in te schatten, beseft Rob Kamphues. Zeker in de Formule 1. Maar de hoogtijdagen van Lewis Hamilton zijn volgens onze columnist voorgoed voorbij.

“Achteraf is het altijd makkelijk te zeggen wanneer het ene tijdperk ophield en het andere begon. Neem nou de industriële revolutie. Elk schoolgaand kind in groep 7 weet dat die begon met de uitvinding van de stoommachine. Maar denk je dat ze dat in de achttiende eeuw zelf doorhadden? Natuurlijk niet. Sterker nog, ze hadden nog nooit van de hele term gehoord, want die werd pas honderd jaar later verzonnen door een Franse econoom met een glas bordeaux teveel op.

Dat brengt mij bij de vraag: kunnen we nu al vaststellen dat het tijdperk van Lewis Hamilton in de Formule 1 voorbij is, of is het daarvoor nog te vroeg? Zijn we definitief de era van Max Verstappen en zijn tijdgenoten binnengestapt en zo ja, welke gebeurtenis wijzen we dan aan als het ‘Grote Kantelmoment’?

Was dat Abu Dhabi, 2021, waar Max hem in de laatste ronde piepelde? Zou daar iets in de grote kampioen zijn geknakt? Lewis heeft sinds die dag in elk geval geen race meer gewonnen, geen pole meer behaald, hij is zelfs nooit meer vanaf de eerste startrij vertrokken. In 2022 eindigde hij bovendien achter zijn jongere teamgenoot in het kampioenschap en die jongere teamgenoot won ook nog eens de enige race die Mercedes wel op haar naam schreef. Om over dit seizoen nog maar te zwijgen. Het lijkt er bovendien op dat het tijdperk van Mercedes voorbij is. Het idee dat het imperium instort wordt ook nog bevestigd door het overstappen van beoogd teambaas James Vowles naar Williams en het vertrek van Lewis’ geliefde fysio Angela Cullen. Zo op een rijtje is het zo klaar als een klontje, toch?

Lewis zelf zal er vast anders over denken. Hij zal zeggen dat hij vorig seizoen weliswaar minder punten dan George Russell scoorde, maar hem qua snelheid nog steeds de baas was als het erop aankwam. Hij zal ons herinneren aan Alain Prost; die met de staart tussen de benen de Formule 1 verliet in het jaar dat Ayrton Senna voor de derde keer wereldkampioen werd. Hij racete niet in 1992, kwam terug in 1993 bij Williams en werd prompt zelf voor de vierde keer kampioen. Lewis zal naar Alonso wijzen en zeggen: ‘Hoe vaak hebben jullie hem niet afgeschreven?’ Na zijn echec bij Ferrari, zijn mislukte avontuur bij McLaren en afgelopen winter weer toen hij van Renault naar Aston Martin verkaste. En kijk eens hoe die nu weer de sterren van de hemel rijdt.

Wat Prost kon kan hij ook, zal Lewis zeggen en theoretisch gezien heeft hij gelijk. Stel nu eens dat Lewis er een jaartje tussenuit knijpt, Aston Martin zoveel personeel bij Red Bull wegkoopt dat Max over twee jaar een waardeloze auto krijgt en dat Lewis na een jaartje lanterfanten het stokje overneemt van Alonso. Het zou natuurlijk kunnen, al is het allemaal hoogst onwaarschijnlijk dat hij dan in 2025 een achtste titel pakt. Oftewel: het is te vroeg definitief vast te stellen dat het tijdperk van Lewis voorbij is. Maar zo is het wel. Bel me over vijf jaar maar eens om te zeggen dat ik gelijk had.”

