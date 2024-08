Robin Frijns vraagt zich net als de halve wereld af hoe Red Bull in zo’n korte tijd is achterhaald en ook voorbijgestreefd door McLaren. Maar het is volgens hem geen incident, zo schrijft hij in zijn column voor FORMULE 1 Magazine.

“Wat is er aan de hand bij Red Bull? In de zin van: waarom hebben ze in één keer zoveel snelheid verloren? Wat ik vanuit Spaanse media gehoord heb is dat de FIA iets gevonden heeft, of dat andere teams over iets specifieks op de auto van Red Bull hebben geklaagd en dat uiteindelijk ook heeft moeten aanpassen. Daardoor zouden ze veel snelheid zijn kwijtgeraakt.

Het zou me niet verbazen als dat klopt. Want het gaat er in de Formule 1 tussen de teams natuurlijk hard aan toe, iedereen loert naar elkaar. Dat maakt de sport ook zo leuk, vind ik. Elk team probeert op elk terrein de grijze gebieden te ontdekken. Zie Mercedes dat een aantal jaar geleden opeens met het DAS-systeem kwam. Dat was een, zeg maar, donkergrijs gebied. Maar zulke dingen maken Formule 1 juist zo interessant.

In de Formule E heb je dat niet echt. Wel op softwaregebied, alleen zie je daar op de auto’s niets van. We hebben na de eerste wedstrijd in Mexico wel een discussie gehad over Porsche. Daar hadden ze iets in het grijze gebied ontdekt: bij de start beschikten de auto’s over volledige tractie controle. Interessant, maar ook heel ingewikkeld. Ze hebben het een wedstrijd kunnen gebruiken, daarna werd het verboden.

‘Je ziet McLaren groeien, dit is geen incident’

Nu Red Bull, of beter gezegd Max, geen halve seconde sneller meer is dan de rest, zie je dat het team fouten maakt met strategie. Toch opvallend. Red Bull is immers de norm, eigenlijk in alles. Mensen vragen zich af of de terugval misschien ligt aan het feit dat Adrian Newey vertrekt. Persoonlijk denk ik van niet.

Newey is bij Red Bull de meest ervaren man qua aerodynamica. Maar er zijn binnen het team veel mensen door hem opgeleid. Hij maakt de auto ook echt niet alleen. Als Newey wegvalt, blijft de Red Bull-trein echt wel doordenderen. Wat wel een probleem kan worden: Newey neemt zijn ideeën mee naar ander team. Ik verwacht trouwens dat hij naar Aston Martin gaat, niet naar Ferrari. Newey wil op zijn oude dag lekker in Engeland blijven wonen.

Dat McLaren Red Bull voorbij is gestreefd, komt ook omdat Red Bull zelf een stapje terug heeft moeten doen. Als jij zelf drie tiende verliest en de concurrent wint twee tiende, dan is die halve seconde al verklaard. Het moet echt iets groots geweest zijn wat Red Bull in dat grijze gebied heeft moeten veranderen. Dat neemt niet weg dat het knap is waar McLaren nu staat. Vorig jaar bij test waren ze helemaal nergens en nu loopt de auto als een tierelier. Ik denk dat we de invloed van teambaas Andrea Stella hierbij niet moeten onderschatten.

Je ziet McLaren groeien, dit is zeker geen incident. Ze hebben met Lando en Oscar twee jonge coureurs die min of meer dezelfde rijstijl hebben. Dat helpt ook bij het ontwikkelen. McLaren gaat alles op alles zetten voor het kampioenschap. Als het echt tot een gevecht komt, denk ik dat Max meer onder druk komt te staan dan Lando. In Hongarije maakte het team fouten, Max had het duidelijk niet naar zijn zin, pakte links en rechts wat risico. Als je een paar van zulke races hebt en Lando profiteert, dan kan het snel gaan. McLaren heeft niets te verliezen, Red Bull alles.”

