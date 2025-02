Een man met een matje zoals Valtteri Bottas: Noël Ummels kan er als lijder aan alopecia androgenetica jaloers op zijn, vooral als hij ook nog zo mooi tweede viool speelt.

Newey weg, paniek in de tent? Nee hoor, ik denk dat Christian Horner gelijk heeft en dat Red Bull een uitermate solide structuur heeft in het technisch management. Het zou ook wat zijn als je voor de kwaliteit van je auto’s afhankelijk bent van één persoon. Dat was zo ten tijde van de Formule 1 in de middeleeuwen. Adrian Newey is dan wel de beste in zijn vak, hij is net zo afhankelijk van de rest van het team als die andere beste in zijn vak: Max Verstappen. Anders zou Red Bull in al zijn dienstjaren wel kampioen zijn geworden.

Red Bull heeft zijn personeelsbestand uitstekend voor elkaar, met één uitzondering: de functie van tweede coureur. Valt ook niet mee naast Verstappen. Zoals nieuwe poging Liam Lawson zegt: iedere coureur denkt dat hij de ander kan verslaan, anders heeft het geen zin om mee te doen. Daar zit wat in, maar wat als dan toch blijkt dat je keer op keer verslagen wordt terwijl je je het snot voor de ogen rijdt? Dat knaagt aan het zelfvertrouwen en dan gaat het van kwaad tot erger: fouten sluipen erin, de motivatie sijpelt weg. Zijn voorgangers Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez beten zich erop stuk. Alleen Carlos Sainz en Daniel Ricciardo waren aan Verstappen gewaagd, maar die laatste raakte op het circuit de weg kwijt en die eerste wil Red Bull om welke reden dan ook niet terughalen.

Bottas is de ideale tweede man

Laat ik de HR-afdeling een handje helpen met het advies dat het functieprofiel deze ene regel moet bevatten: gezocht, coureur met grote motivatie maar geringe ambitie. Een beetje een tegenstrijdigheid, maar ze zijn er wel degelijk. De mannen die denken: ik verdien lekker, win m’n racejes en aan het eind van het jaar wacht een bonus voor de constructeurstitel. In het huidige tijdsgewricht luistert hij naar de naam Valtteri Bottas.

Ik ben geen fan van Bottas, integendeel: ik vind hem een kleurloze kilometervreter. Dat vindt hij zelf blijkbaar ook, dus gaf hij zijn uiterlijk een upgrade met een snor en een matje. Een wat sneue manier om je te onderscheiden als je je in niets onderscheidt. Net als mannen die zich een knotje aanmeten in de veronderstelling dat het hen plots artistiek maakt. Bottas 2.0: aan het begin van zijn seizoenen naast Lewis Hamilton presenteerde hij zich graag zo in de media. Hij had extra hard getraind, extra veel geleerd van hoe zijn teamgenoot te werk ging en was extra gemotiveerd. Snor en matje had hij nog niet nodig, want hij zou zich dat jaar toch echt onderscheiden als wereldkampioen.

Illusie armer

Het gebeurde nooit en Bottas 0.0 droop af naar Sauber. Daar keek hij van een afstandje toe hoe Pérez in zijn eerste jaren bij Red Bull eveneens ambities voor de wereldtitel koesterde. Hij herkende zichzelf erin, erkende dat hij in zijn tijd bij Mercedes tegen beter weten in dacht de strijd met een coureur van de buitencategorie in zijn voordeel te kunnen beslechten en stelde vast dat Pérez in eenzelfde fase van wensdenken zat. Een illusie armer was er één groot verschil: Pérez zakte mentaal door het ijs, Bottas bleef op de toppen van zijn kunnen presteren. Hij halveerde niet in aantal punten ten opzichte van zijn teamgenoot, maar bleef redelijk in de buurt. De ideale tweede man dus, zeker nu hij beseft dat hij goed is, maar niet goed genoeg om een topcoureur te verslaan.

Tot die realiteitszin moet Lawson nog komen. Het is te hopen dat hij daar beter mee omgaat dan zijn drie voorgangers. Zo niet, dan doet Red Bull er verstandig aan om net als ik over de weerzin tegen Bottas heen te stappen.

Deze column van Ummels komt uit de Wintereditie van FORMULE 1 Magazine! Vol exclusieve interviews met o.a. Helmut Marko, Felipe Massa, Pierre Gasly, Alexander Albon en Fred Vasseur. NU in de winkel en online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland).