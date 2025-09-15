Mercedes heeft nog altijd geen coureurs gecontracteerd voor 2026; zowel George Russell als Kimi Antonelli wacht nog op verlenging. Eerder dit jaar leek Max Verstappen de overstap te maken naar de Silberpfeile, maar inmiddels lijkt Mercedes door te gaan met de huidige line-up. Toch is het nog wachten op witte rook. Oud-kampioen Nico Rosberg, die tussen 2010 en 2016 voor het team racete, weet alles van de ‘verschrikkelijke’ contractonderhandelingen met teambaas Toto Wolff.

George Russell en Kimi Antonelli staan op het punt hun aflopende contract bij Mercedes te verlengen. Naar verluidt wil de Duitse renstal beiden een samenwerking van één jaar aanbieden, voor het geval Verstappen toch nog over de brug komt. Nico Rosberg weet als geen ander hoe ingewikkeld de contractonderhandelingen met Mercedes kunnen zijn. Hij herinnert zich de bijzondere tactieken van Toto Wolff.

‘Heb er veel onder geleden’

“Het is verschrikkelijk om met Toto (Wolff, red.) te onderhandelen”, aldus Rosberg in een podcast voor Sky Sports. “Hij verdwijnt gewoon van de aardbodem als je betere clausules wilt bespreken. Dan krijg je hem niet te pakken en kun je gewoon niet met hem praten. Dat is vreselijk. Ik heb er veel onder geleden.” In 2016 nam de Duitse coureur het heft in eigen hand; nadat hij de wereldtitel had gewonnen in Abu Dhabi, kondigde hij zijn pensioen aan, waarop Wolff naarstig op zoek moest gaan naar een vervanger.

Volgens Rosberg zal vooral George Russell, die in 2026 zijn vijfde jaar ingaat met Mercedes, stevige eisen stellen aan een nieuw contract. “George is waarschijnlijk ontevreden over een aantal voorwaarden”, speculeerde hij. “Hij is nota bene een Mercedes-junior, maar verdient een stuk minder dan bijvoorbeeld Lando Norris. Maar George acht zich gelijkwaardig aan Lando. Ik denk zelf ook dat hij – mits hij de juiste auto heeft – kampioenschappen kan winnen. Daarom vindt hij het waarschijnlijk oneerlijk dat zijn salaris dat niet reflecteert.” Mogelijk scheppen Wolff en Russell tijdens het aankomende raceweekend in Bakoe meer duidelijkheid.

