Red Bull lijkt er op gebrand om Max Verstappen nog voor aanvang van het Formule 1-seizoen een nieuw, verbeterd contract te geven. De wereldkampioen ligt nog tot eind 2023 vast bij de formatie uit Milton Keynes, maar adviseur Helmut Marko liet eerder deze week doorschemeren graag met Verstappen en zijn kamp over een verlenging te willen praten.

Marko plaatste echter direct een kanttekening: Verstappen hoeft ondanks het winnen van zijn eerste wereldtitel niet op een enorme salarisverhoging te rekenen. “We zitten met Max qua salaris al bijna op de limiet. Het houdt een keer op”, aldus de Oostenrijker tegen Autorevue.

De starre houding van Marko lijkt wat overbodig, zo denkt een aantal insiders die we recent voor FORMULE 1 Magazine spraken. Reclameman Lodewijk Varossieau kent Verstappen al vanaf zijn prilste jeugd en zegt dat geld bijzaak is voor de Nederlandse coureur. “Max is daar totaal niet mee bezig. Dat is een echte sportman, hij is heel puur. Maar ik denk wel dat hij de succesvolste sportman ooit gaat worden in Nederland, in het rijtje van Johan Cruijff. Niet alleen financieel, maar ook commercieel. Hij is gewoon heel cool.”

Ook Frank van den Wall Bake kent Verstappen van nabij. De sportmarketeer zag enkele jaren geleden een nog zeer jonge Verstappen aan de hand van manager Raymond Vermeulen zijn kantoor binnenkomen. “Max is nu al waanzinnig rijk”, zegt Van den Wall Bake. “Hij heeft maar één ambitie en dat is juist het leuke van Max: hij wil racen en wereldkampioen worden. En dat hij daar goed mee verdient is heerlijk, maar that’s it.”

‘Sportmiljardair’

Sportmarketeer Chris Woerts deelt die mening en verwacht niet dat de Verstappens het onderste uit de kan zal willen. Wel denkt hij dat de Red Bull-coureur er na afloop van zijn carrière warmpjes bij zal zitten. “Hij gaat nog zeker tien jaar mee in de sport dus wat dat betreft wordt hij wel de eerste sportmiljardair van Nederland. Hij betaalt weinig belasting schat ik in, en hij heeft een vrij sobere levensstijl. Hij doet geen gekke dingen.”

