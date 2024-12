De FIA zou na de GP in Abu Dhabi willen stemmen over nieuwe regels die voorzitter Mohammed Ben Sulayem feitelijk meer macht geven. Naar verluidt wil het bestuursorgaan van de Formule 1 de regels zo aanpassen dat alle ethische klachten direct door de voorzitter worden behandeld. Hiermee krijgt Ben Sulayem aanzienlijk meer invloed binnen de organisatie en de sport.

Momenteel maakt de FIA gebruik van een onafhankelijke ethische commissie die beoordeelt of er binnen de organisatie moreel gehandeld wordt. Volgens de BBC ligt er nu echter een voorstel dat deze verantwoordelijkheden zou verschuiven naar onder andere voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Dit betekent dat, indien er een klacht tegen de voorzitter zelf wordt ingediend, hij de bevoegdheid heeft om te bepalen of deze klacht wordt behandeld.

Controverses

Ben Sulayem, die zich voorbereidt op een verkiezingscampagne voor een tweede ambtstermijn als FIA-voorzitter, is sinds zijn benoeming in december 2021 het middelpunt van diverse controverses. Onlangs kwam hij opnieuw negatief in het nieuws nadat verschillende kopstukken van de FIA vrijwillig vertrokken of ontslagen werden. Zo werd racedirecteur Niels Wittich midden in het seizoen uit zijn functie ontheven. Later vertrokken ook Formule 2-wedstrijdleider Janette Tan en steward Tim Mayer.

Mercedes-teambaas Toto Wolff spotte met de recente drama’s rond de FIA. Hij suggereerde dat het bestuursorgaan zijn eigen ‘realityshow’ zou kunnen beginnen. De Oostenrijker riep de FIA op om in de toekomst transparanter te zijn over dergelijke kwesties. Sky Sports heeft inmiddels gemeld dat de verschillende Formule 1-teambazen zich zorgen maken over het nieuwste voorstel van de FIA. Zij vrezen dat de nieuwe regelgeving de geloofwaardigheid van de sport ernstig kan schaden.

